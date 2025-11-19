בפודקאסט שפורסם השבוע בערוץ היוטיוב של הרב ספי גלדצהלר, התייחס יו"ר מפלגת זהות לשעבר משה פייגלין לחוסר התמיכה מצד רבני הציונות הדתית במפלגתו במהלך מערכת הבחירות לכנסת בשנת 2019.

"‏בציונות הדתית בישיבות עצרו את לימוד התורה, עת לעשות לה' הפרו תורתך והסבירו לתלמידים למה אסור להצביע לזהות. השמיצו, אני לא בדיוק יודע להגיד לך מה אמרו בישיבות", אמר פייגלין.

המראיין, הרב גלדצהלר, הציע הסברים אפשריים לכך, ביניהם היחס של המפלגה ללגליזציה של קנאביס: "‏הרבנים לא תמכו בגלל הנושא של הקנביס, למחנכים דתיים עם זקן הוא לא היה, הם לא מסוגלים להכיל, או הנושא המגזרי - שאחרים דואגים להם לתקציבים ואתה לא", אמר הרב גלדצהלר.

פייגלין התייחס גם לקשר עם הרב אורי שרקי, ואמר כי ניסה לגייסו לרשימת המועמדים של זהות. "כשאני באתי לרב שרקי ואמרתי לו: בוא, אני רוצה אותך אצלי במקום הכי בולט ברשימה של 2019, אני קיבלתי את אחת הסטירות לחי היותר קשות שקיבלתי. והוא עשה בשבילי הכל, הרב שרקי, הוא היה דמות מובילה, הישיבות של זהות היו אצלו בבית. לא נעים לי להגיד את זה אבל הוא אמר לי, 'אין היתכנות'. אבל מה זאת אומרת? אתה רב. אתה אידאולוג, אני צריך לדאוג להיתכנות, לא אתה. אם זה אמיתי, תעשה".

לדבריו, אילו הרב שרקי היה מצטרף לרשימה, הייתה לכך השפעה דרמטית: "תאר לך שהרב שרקי היה נכנס לרשימה - אם הוא ברשימה, הישיבות לא יכולות לעשות את כל הפעולה שהם עשו ומתחיל כדור שלג להתגלגל. הוא היה מביא לי הרבה יותר מ-14 אלף קולות שהיו חסרים לי".