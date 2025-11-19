נתניהו בסיור באזור החיץ בסוריה עומר מירון, לע"מ; סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) באזור החיץ בסוריה. בפתח הביקור, ראש הממשלה הגיע למוצב צה"ל שם ערך תצפית על הגזרה, ולאחר מכן קיים דיון ביטחוני.

בנוסף, ראש הממשלה נפגש עם לוחמים בסדיר ובמילואים, שיבח את פעילותם במהלך המלחמה ובשמירה על הביטחון במרחב, והשיב על שאלותיהם.

בביקור השתתפו גם עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, מ"מ ראש המל"ל, גיל רייך, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מתפ"ש, אלוף רסאן עליאן ומאו"ג 210, תא"ל יאיר פלאי.