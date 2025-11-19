מתיישב שנפגע מירי בפינוי בגוש עציון: "התנהגות ברברית" צילום: באדיבות המצלם

יומיים לאחר פינוי נקודת ההתיישבות בגוש עציון במהלכה נפגע מתיישב מירי כדור ספוג, מספר הצעיר כיצד נפגע ותוקף את המשטרה על האלימות בה פעלה, לטענתו, נגד המוחים.

"הייתי בפינוי ליד מיצד. הגענו ממקום אחר למקום כדי למחות על הריסת הבתים. היה שם התנהגות ממש ברברית מצד כוחות מג"ב שפעלו שם - רימוני הלם בכינון ישיר, אנשים קיבלו ממש מטווח אפס רימונים ואני גם נוריתי ברגל. יש לי שבר מרוסק הדורש טיפול של כמה חודשים. חבל שככה מתייחסים לאנשים אוהבי הארץ כמו אחרוני המחבלים", סיפר הצעיר.

במהלך הפינוי נעצרו ארבעה מתיישבים שמחו נגד ההרס ונלקחו לתחנת המשטרה. עו"ד נתי רום מארגון חוננו העניק למתיישבים ייעוץ משפטי והם שוחררו לאחר זמן קצר.