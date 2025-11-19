לאחר שהרצאתו בבר בחיפה בוטלה בשל מחאה ציבורית שכר פרשן חדשות 12, גיא פלג, אולם עירוני באופן פרטי בו תיערך ההרצאה - כך דיווח אתר "חדשות חיפה והקריות" של יבגני זרובינסקי.

פלג שכר את האודיטוריום מחברת אתו"ס המצויה בבעלות עיריית חיפה ובהרצאתו הוא מתכוון לדבר, בין היתר, על פרשת שדה תימן, וההקלטות שעוררו סערה.

מנכ"ל החברה העירונית אתו"ס, יגאל זאבי, אישר את הפרטים. "פלג ביקש לשכור אולם עבור הרצאתו. על פי החוק אין לנו שום אפשרות שלא להשכיר אולם עירוני לכל אדם שמעוניין בכך".

פלג, פרשן המשפט של חדשות 12 ומגיש ברדיו 103fm, נמצא לאחרונה תחת איום בעקבות חשיפת הסרטון בפרשת "שדה תימן". לאחרונה אף הוצמדה לו אבטחה מחשש לשלומו.