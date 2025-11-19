השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, קיבל את המלצתו של מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, על סבב מינויים לקצינים בכירים.

לתפקיד סמפכ"ל המשטרה, ימונה ניצב יאיר חצרוני, תפקיד מפקד מחוז ירושלים ימונה ניצב אבשלום פלד שיחליף את ניצב אמיר ארזני שיוצא לשנת לימודים. בין ארזני לבין השר בן גביר נרשמו עימותים בעבר בשל מדיניות הקצין בנוגע לביקורים בהר הבית.

למפקד מחוז מרכז ימונה ניצב אמיר כהן ששימש בתפקיד מפקד מחוז דרום ב-7 באוקטובר והוחלף. הוא ביקש לאחרונה לחזור לשירות ויועד להיות מזכירו הביטחוני של בן גביר אך בסוף מונה למפקד מחוז.

לתפקיד הממונה על הפשיעה בחברה הערבית ימונה תנ"צ מעוז בן שבו שיקודם לדרגת ניצב.