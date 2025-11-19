הכנסת אישרה היום (רביעי) את הצעת החוק הממשלתית אותה הוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שתעניק נקודות זיכוי במס הכנסה למי ששירתו שירות מילואים כלוחם, באופן מדורג בהתאם למספר ימי השירות בפועל.

המהלך נועד להעניק נקודות זיכוי במס הכנסה ללוחמי מילואים שביצעו מעל 30 ימי שירות במהלך שנת המס הקודמת, על בסיס מדורג ובהתאם להיקף השירות בפועל, ויהיו זכאים להטבות מס הולכות וגדלות, עד לתקרה של 4 נקודות זיכוי שנתיות - שיכולות להגיע לאלפי שקלים בשנה.

כך על שירות של 30 ימים ימים בשנה יקבל המשרת חצי נקודת זכות בשווי של 121 ש"ח בחודש בנטו. שירות של 50 ימים יקנה נקודת זכות השווה ל-242 שקלים בחודש. מילואימניק שישרת 70 ימים יזכה בשתי נקודות זכות, 90 ימים בשלוש נקודות זכות ו-110 ימים ארבע נקודות זכות השוות ל-968 שקלים בחודש.

ההטבה תוגדר כהוראת קבע והחל משנת 2028 המדרגות יחלו כבר מ-20 ימי מילואים ושירות של 85 ימים בשנה יקנה את מקסימום הזיכוי.

בנוסף, הצעת החוק מעגנת בהוראת קבע ומצמידה למדד את התגמול המינימלי שניתן ללוחם במילואים כך שבשנת 2025 יעמוד על 9,632 ש"ח לכל חודש מילואים.

השר סמוטריץ' סיכם: "החוק שהכנסת אישרה היום מבטא את עקרון הצדק הפשוט: מי שתורם יותר, מקבל יותר. זוהי מדיניות ציונית, מוסרית וכלכלית. כך בונים מדינה שמוקירה את מגניה, וכך גם יוצרים תמריץ אמיתי לשירות מילואים משמעותי".