תייר ישראלי כבן 40 מוגדר נעדר מאז שעות הצהריים (רביעי) באי קופנגן שבדרום תאילנד, לאחר שנכנס לים בחוף צ’לוקלאם במטרה לחלץ את בנו.

על פי המידע שנמסר, הילד נסחף על ידי זרם חזק, אך הצליח לשוב בכוחות עצמו אל החוף ללא פגע.

האב נסחף לעומק ונעלם זמן קצר לאחר שנכנס למים. כוחות משטרה מקומיים פועלים באזור החוף ובמרחב הימי בניסיון לאתרו. הרשויות מפעילות סריקות באמצעות סירות וכוחות קרקעיים.

שגרירות ישראל בבנגקוק עודכנה מיד עם הדיווח ופועלת מול הרשויות התאילנדיות ומול בני המשפחה כדי לסייע במעקב, בתיאום החיפושים ובהעברת מידע עדכני.

בחודש שעבר נהרגה בתאילנד ליאם שרוט, ישראלית כבת 25 מחיפה, בתאונת אופנוע. בן זוגה שנפצע באירוע הוגדר במצב קל.