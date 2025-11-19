חקירה ממושכת של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, בשיתוף גורמי מודיעין ואכיפה באירופה, הובילה לחשיפת תשתיות טרור שחמאס פעל לבנות ברחבי היבשת לצורך קידום פיגועים נגד יעדים ישראליים ויהודים.

במסגרת המבצעים בוצעו פעולות לוחמה בטרור בגרמניה, אוסטריה ומדינות נוספות, שבמהלכן נחשפו מצבורי אמל"ח ונעצרו פעילים המעורבים בהקמת הרשת.

במבצע שנערך בספטמבר האחרון בוינה על ידי שירות הביטחון והמודיעין האוסטרי (DSN), נתפס מסתור נשק ובו אקדחים ואמצעי חבלה. בחקירת המעורבים עלה כי המחבוא שייך למחמד נעים, בנו של באסם נעים, בכיר הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ומקורב לח'ליל אל-חיה. במסגרת החקירה נחשפה גם פגישה שהתקיימה בקטר בין השניים באותה תקופה, המלמדת על מעורבות אפשרית של הנהגת חמאס בקידום פעילות טרור באירופה.

הבדיקה הנרחבת של רשת הטרור מתמקדת בין היתר במעורבות גורמי חמאס בתורכיה, שנחשבת זירה נוחה לפעילות הארגון. כחלק מכך נעצר בנובמבר האחרון בגרמניה ברהאן אלח'טיב, פעיל מרכזי ברשת, לאחר ששב לטורקיה בזמן שכנראה השלים את משימותיו המבצעיות באירופה.

גורמי ביטחון באירופה ממשיכים להרחיב את המאבק בחמאס גם במישור המשפטי והמדיני, באמצעות סגירת עמותות ומוסדות דת המשמשים את הארגון לגיוס כספים ופעילים. צעדים אלו מצטרפים למבצעי הסיכול, המשקפים הבנה גוברת באירופה כי חמאס מנסה להעמיק את פעילותו בשטחי היבשת מאז אירועי 7 באוקטובר.

"המוסד ממשיך לשתף פעולה עם גופי מודיעין ברחבי העולם ולסכל עשרות צירי פיגוע המכוונים נגד ישראלים, יהודים ויעדים אזרחיים. מאמצים אלה נמשכים כחלק מהאחריות המוטלת עליו לסיכול טרור בזירה הבינלאומית ולהגנה על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה", נאמר בהודעת ארגון הביון.