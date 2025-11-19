חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, מתייחסת בראיון לערוץ 7 למהלכיה האחרונים של ארה"ב, ללחץ המדיני הצפוי כלפי ישראל בסוגיה הפלשתינית ולוועדת החקירה שתבחן את כשלי השבעה באוקטובר והשנים שקדמו לכך.

"ראשית, אנחנו הכי חזקים", אומרת השרה וקובעת כי מעמד זה יישמר גם לאחר ביצוע עסקת המטוסים בין ארה"ב לסעודיה. "ישראל חזקה גם בהיבט העליונות הטכנולוגית, וכך זה יישמר".

גמליאל מציינת כי היא רואה בברכה כל התקדמות בהסכמי אברהם, "צריך להרחיב אותם כמה שיותר, ויחד עם זאת מבחינתנו זה לא יבוא בתמורה להקמת מדינה פלשתינית שלא תקום. אלה הדברים החשובים, ואת כל הדברים שהגיעו באופן הצהרתי כמו באו"ם אנחנו לא נממש".

על האפשרות בה הסעודים יתנו התקדמות מדינית מולם בהקמת מדינה פלשתינית, אומרת השרה גמליאל "הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. מבחינתנו לא תקום מדינה פלשתינית". בעיניה מדובר גם בלקח מטבח השבעה באוקטובר, הדאגה שלא יהיה נשק מאיים על ישראל בידי סובביה של ישראל.

"נכון שההצעה שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם היא רק דקלרציה, מכיוון שהם התנו זאת בכך שהרש"פ תהפוך לחסידת אומות העולם ושיפרגנו שם לעצם היותנו מדינה יהודית ויכירו בנו ככזו ויחנכו את הילדים שלה לכך ובנוסף גם לא יממנו את ארגוני הטרור, מה שלא יקרה לעולם. עם זאת חשוב להבהיר את ההיבט העקרוני של שלילת האפשרות להקמת מדינה פלשתינית, כי היום השיח הוא דקלרטיבי אבל מחר-מחרתיים יכולה להתחלף ממשלה, עלול להתחלף ממשל אמריקאי ונמצא את עצמנו נאחזים בהתניות שיכולות להשתנות. לכן אנחנו צריכים תמיד לשמר ולהבהיר את הזכויות שלנו כאן ומדוע לא יכולה לקום באזור שלנו מדינה פלשתינית, בלי קשר לדקלרציה שמסביב".

באשר להתנהלותו של הנשיא האמריקאי מול מדינות ערב וראייתו אותן כבנות בריתה של אמריקה, אומרת השרה כי אכן טראמפ הוא החבר הטוב ביותר של ישראל ואך טבעי הוא שלארה"ב יהיו חברויות נוספות "והלוואי שזה ימונף לכך שקטאר תפסיק לממן בתוך ארה"ב אנטישמיות נגדנו במוסדות האקדמיים, ונצטרך לוודא ולדרוש שהחברויות האלה לא יוצרות מורכבויות בתוך ארה"ב. זה יכול לסייע לנו בדרך לעידן חדש במזרח התיכון, במידה ונדע למנף דרישות שלנו כלפי ההתנהלות שלהם".

עוד נשאלה השרה גמליאל אודות הטענות נגד הממשלה סוגיית וועדת החקירה הממלכתית שאותה מסרבת הממשלה להקים, והוועדה שכן תוקם דרך ועדת השרים שמונו לכך. "אנשים לא מבינים את ההבדלים בין ועדת החקירה הממלכתית שאותה השופט עמית לא ימנה לבין ועדת שרים שהוקמה על פי חוק והיא צריכה לקבוע את המנדט של הועדה לכשתקום. אלה שני דברים שונים. כל ממשלה קובעת על פי חוק את מנדט החקירה לכל ועדה שקמה באשר היא. לכן אני חברה בוועדה הזו ומודה לראש הממשלה על האמון שהוא נותן לי בכך. אנחנו נצטרך לקבוע את המנדט".

גמליאל מציינת כי הדיון בו יצטרכו השרים להכריע הוא גם בשאלה מאיזו נקודה יש לפתוח בחקירה. יש הסבורים שיש לחקור את הרקע למחדל מאז הסכמי אוסלו, יש הסבורים שמאז ההתנתקות והסוגיות הללו יצטרכו להיבחן. "אלה הסוגיות שנצטרך לשקול אותן ולהציג אותן לממשלה".

לשאלת האמון הציבורי באותה ועדת שרים שתקבע את מנדט החקירה, מספרת השרה על משפחות שכולות הפונות אליה ומציעות הצעות שונות בסוגיות הנדונות והדברים יצטרכו להידון "בכובד ראש לאחר שיהיה מנדט ידוע לוועדה, ונצטרך לאפשר שיהיה קונצנזוס רחב בציבור כדי שמסקנות הוועדה שתוקם יתקבלו אצל רוב העם. על כן פרופ' עמית לא יכול למנות את הועדה הזו, כי אין לו את הרוב בעם".