פעילות חיזבאללה לשיקום תשתיות טרור בכפר 'בית ליף' צילום: דובר צה"ל

צה"ל חשף כי ארגון חיזבאללה פועל לשיקום נכסיו ויכולותיו בכפר בית ליף שבדרום לבנון, וזאת בהפרה בוטה של ההבנות שנקבעו בין ישראל ללבנון.

על פי המידע שהוצג, הארגון מנסה לחזק את תשתיותיו במרחב הכפרי תוך שימוש נרחב במבנים אזרחיים.

בהובלת פיקוד הצפון ובשיתוף אגף המודיעין אותרו בשטח הכפר עשרות תשתיות טרור, בהן מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ומוקדי פעילות נוספים. לפי צה"ל, חלק מהאמצעים הוסתרו בתוך בתים פרטיים של תושבי הכפר ובסמוך למבני ציבור, באופן המנצל את המרחב האזרחי.

בצה"ל מציינים כי הפעילות בבית ליף היא דוגמה למגמה רחבה יותר של ניסיונות חיזבאללה לשקם באופן שיטתי את נכסיו ברחבי לבנון, במיוחד באזורים כפריים שבהם הארגון פועל בקרבת אוכלוסייה אזרחית.

בצבא מציינים כי "שימוש זה בתשתיות אזרחיות מוגדר כהפרה חמורה של ההבנות בין המדינות".

לפי צה"ל, חלק מהיעדים שנחשפו בכפר דווחו בחודשים האחרונים למנגנון האמון על יישום ההבנות, אולם לא טופלו עד כה.