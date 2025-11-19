הוועדה לביטחון לאומי בכנסת צפויה להתכנס בשבוע הקרוב לדיון מיוחד תחת הכותרת: "היעדר אכיפה נגד מטרידי עיתונאים ומפגינים סדרתיים וסכנה ממשית לחיי אדם", בעקבות דרישת האופוזיציה.

את הבקשה לדיון הגישו חברי הכנסת מירב בן ארי, נאור שירי, אלון שוסטר, גלעד קריב ועאידה תומא-סולימא כשעיקר טענתם מופנית לפעיל הימין מרדכי דוד.

לטענת נציגי האופוזיציה "דוד עומד בראש קבוצת פעילים המתנהלת באלימות קשה כלפי עיתונאים וגורמי תקשורת".

בין האירועים שהובאו כדוגמה: חסימת רכבו של גיא פלג ואמירות מאיימות כלפיו בבית המשפט, חסימת דרכו של אביעד גליקמן ועוד.

עוד נטען כי "דוד ופעיליו מאיימים על אזרחים המזוהים כמפגיני מחאת קפלן, חוסמים רכבים ביציאה מחניונים ומטרידים עיתונאים בתוך אולם בית המשפט המחוזי במהלך דיוני משפטו של ראש הממשלה".

במהלך הדיון יבקשו הח"כים לדון גם במה שהם מגדירים "הידרדרות כללית באלימות כפי שבאה לידי ביטוי בתקיפות חברי הכנסת איימן עודה ויואב בן צור".