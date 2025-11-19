בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו על תנאי במסגרת העתירות שהוגשו בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את מחדלי מתקפת 7 באוקטובר. הצו מחייב את הממשלה להשיב מדוע אינה מקימה ועדה ממלכתית.

בעתירות נטען כי רק ועדת חקירה ממלכתית - גוף עצמאי שעומד מעל למערכת הפוליטית, ובראשות שופט - מסוגלת לערוך בירור מקצועי, בלתי תלוי ומקיף של כלל ההיבטים שהובילו למחדל: הכשלים המודיעיניים, המבצעיים, הפיקודיים והמדיניים.

ההחלטה להוציא צו על תנאי אינה מחייבת קבלת העתירה, אך היא מאותתת כי בית המשפט רואה צורך ממשי במענה ענייני מצד הממשלה, ובבחינה האם ההחלטות שננקטו עד כה בנושא החקירה עומדות באמות המידה המשפטיות.

הממשלה, מנגד, מקדמת הקמה של ועדת חקירה "בלתי תלויה" מטעמה, שאינה ועדת חקירה ממלכתית, וטוענת כי זו תוכל לפעול ביעילות וללא הטיות פוליטיות.

לפני שלושה חודשים הודיעה הממשלה על כוונתה לחוקק "חוק ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת" ועל כן בג"ץ המתין לעדכון על הקדמות המהלך. לאחר שהשופטים נוכחו כי החוק לא קודם הם החליטו להוציא את הצו.