האם ארה"ב ואיראן בדרך לחדש את המשא ומתן על הסכם גרעין חדש? יועצו הבכיר למדיניות חוץ של האייתוללה חמינאי, כמאל חראזי, אמר בראיון לרשת CNN כי איראן מעוניינת לחדש את המשא ומתן מול ארה"ב, אך הציב מספר תנאים מוקדמים לכך.

"איראן מוכנה לחדש את שיחות הגרעין עם ארה"ב, אם הן יתנהלו בכבוד. הם צריכים לעשות את הצעד הראשון, כדי להראות שהם מוכנים לתקשר איתנו בתנאים שאנחנו מציבים. זה צריך להתבסס על בסיס שווה וכבוד הדדי. סדר היום יוכן מראש כדי להבטיח את בהירות המהות ואת תהליך הדיונים. למרבה הצער, הנשיא טראמפ אינו מאמין במעורבות דיפלומטית אלא מעדיף להשתמש בכוח כדי להשיג את מטרותיו", אמר חראזי.

הוא גם הבהיר כי איראן אינה מתכוונת לזוז מהעמדות בהן החזיקה לפני המלחמה עם ישראל, וזכותה לפתח נשק גרעיני. "העשרת האורניום תימשך משום שאיראן זקוקה לדלק לתחנות הכוח שלה ולמטרות רפואיות. תוכנית הטילים הבליסטיים של טהרן המתרחבת כעת לא תהיה על שולחן המשא ומתן. נדון עם ארה"ב רק בנושא הגרעין".

דבריו של יועצו הבכיר של האייתוללה חמינאי מגיעים יממה לאחר שהנשיא טראמפ סיפר כי איראן מעוניינת לחדש את המשא ומתן מול ארה"ב, ואף רמז כי ככל הנראה יושג הסכם גרעין חדש בסופו של דבר.

"הם היו מאוד רוצים לעשות איתנו עסקה. הם מתקשרים אלינו, ובסופו של דבר כנראה נעשה את זה. זו איראן", אמר טראמפ במהלך ארוחת ערב בבית הלבן לכבוד יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן.