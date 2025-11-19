שורד השבי גיא גלבוע דלאל חושף רגעים קשים ומטלטלים מהשבי - בהם התעללו בו המחבלים ללא הפסקה.

בראיון לחדשות 12 סיפר גלבוע דלאל כיצד מחבל הטריד אותו מינית ואז איים על חייו. "הוא נותן לי להתקלח, וכשאני מסיים את המקלחת, הוא גורר אותי משם ולא נותן לי ללבוש את הבגדים שלי. הוא לוקח אותי חזרה לחדר שלהם ואז הוא זורק אותי על אחת הכורסאות שלהם".

"הוא התחיל לגעת לי בכל הגוף. קפאתי. אמרתי לו: 'אתה צוחק, נכון?, זה אסור באיסלאם'. הוא הצמיד לי רובה לראש וסכין לגרון. הוא אמר לי שאם אני אספר את זה למישהו - הוא יהרוג אותי", שחזר גלבוע דלאל.

לפני כשבועיים חשף לראשונה שורד השבי רום ברסלבסקי בתוכנית "הצינור" ברשת 13, את סיפורו הקשה. בעדות מצמררת על עינויים קשים, השפלות, רגעים של ייאוש מוחלט - ותקיפות מיניות שעבר בשבי.

"לקחו ממני את כל הבגדים - הכול. קשרו אותי... בזמן שאני עירום לגמרי. הייתי מרוסק, גוסס ובלי אוכל. התפללתי לאלוהים - בבקשה, תציל אותי, תוציא אותי מזה כבר. אתה פשוט אומר לעצמך, מה לעזאזל קורה כאן?", סיפר וציין כי מטרת המחבלים היתה להשפיל באופן מובהק. "הם רצו לשבור את הכבוד שלי, וזה בדיוק מה שעשו".

כשנשאל אם מדובר במעשים שחזרו על עצמם, ענה בקול שקט: "כן. קשה לי לדבר על זה. זה היה החלק הכי נורא. דברים שגם בתקופת היטלר לא עשו. אתה רק מתפלל שזה ייגמר. כל יום שם היה גיהינום חדש. כל מכה, כל לילה - אמרתי לעצמי - שרדתי עוד יום בגיהינום, ומחר יגיע עוד אחד, ועוד אחד. זה לא נגמר. חזרתי מפגישה עם השטן".