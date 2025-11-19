חנוכת האנדרטה צילום: באדיבות המשפחה

במעמד שנערך הבוקר (רביעי) סמוך ליישוב עתניאל שבדרום הר חברון, חנכה משפחת ליטמן אנדרטה לזכר יקיריה - הרב יעקב ליטמן ובנו נתנאל הי"ד - שנרצחו בפיגוע ירי לפני עשר שנים. חנוכת האנדרטה התקיימה במעמד הרב אברהם יצחק שוורץ רבה של קריית ארבע וישראל ברמסון ראש המועצה, חברים ובני משפחה.

השניים נרצחו ביריות על ידי מחבלים בעת שנסעו ברכבם בדרכם לשבת חתן של בת המשפחה, בחודש נובמבר 2015. הפיגוע התרחש על כביש 60, סמוך לכניסה ליישוב עתניאל, כאשר המחבלים פתחו בירי לעבר רכבם המשפחתי.

בני המשפחה עמדו בסמוך למקום הפיגוע בטקס חנוכת האנדרטה. מהמשפחה נמסר לערוץ 7: "עמדתנו ביום זה איתנה, באמירה ברורה כי הזיכרון עודנו איתנו, מלווה אותנו יום יום, אך עם זה אנו עם פנים קדימה. תהליך גאולת עם ישראל ארוך ומלווה בייסורים קשים, ואעפ"כ מעולם לא אבדה תקוותנו".

לדבריהם, "האנדרטה מסמלת בעבורנו סמל לזכרון וגעגוע, יחד עם אמונה בניצחון עמנו על אויבינו הקמים עלינו לכלותינו בכל דור ודור, ולגאולה שלימה במהרה בעז"ה".