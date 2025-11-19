יחד עם פדויי שבי נוספים, יגיע מחר (חמישי) איתן מור שחזר משבי חמאס, למפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כדי להודות לו על עזרתו הגדולה בהשבת החטופים.

מור יעניק לנשיא סביבון במתנה. במכתב המצורף לסביבון כתב אביו של איתן, צביקה, מדוע נבחרה המתנה.

"כאביו של איתן מור ובשם פורום תקווה של משפחות החטופים, ברצוני להביע את תודתנו העמוקה ביותר על מנהיגותך הבלתי מתפשרת ותמיכתך בהשבת יקירינו הביתה. ילדינו היו בין החטופים שהוחזקו בעזה במשך 738 ימים בלתי נגמרים. מטרת פורום תקווה - להבטיח את שחרורם מבלי להיכנע לחמאס - הושגה הודות לנחישותך להשיג את שחרורם באמצעות כוח", כתב צביקה מור לטראמפ.

הוא הוסיף "במסורת שלנו כתוב 'ואברכה מברכיך ומקללך אאור'. מעשיך גילמו את האמת הנצחית הזו. ברגע שבו נדרש אומץ, בחרת בכוח. כאשר היה צורך בבהירות, הצעת נחישות וכאשר משפחות כמו שלי היו נואשות לתקווה, עזרת להגשים אותה. כאות להערכתנו, משפחתי ואני מבקשים להגיש לך סביבון של חנוכה. חפץ פשוט זה נושא בתוכו את הניצחון המכבי העתיק בארץ ישראל, כאשר האור ניצח את החושך והאמונה התגברה על הפחד.

כאב לאב, אני מקווה שתסובב את הסביבון הזה עם נכדיך, ותשתף איתם את שמחת המשפחה, את האהבה המועברת מדור לדור, ואת התזכורת שהניצחונות הגדולים ביותר שלנו, עתיקים וחדשים, מושגים דרך כוח התקווה לעתיד ילדינו. סביבון זה הוא סמל להמשכיות, לאור, ולתפקיד ההיסטורי שמילאת בתמיכה בישראל ובכוחה של ארצות הברית בתקופתנו".

"לדורות הבאים, העם היהודי יזכור את המנהיגים שעמדו לצידו בשעות האפלות ביותר. ההיסטוריה תזכור את תפקידך לא רק כמדינאי הפועל על במת העולם, אלא כגיבור למשפחות שחששו שלעולם לא יחבקו שוב את בניהן ובנותיהן. החזרת החטופים שלנו אינה רק הישג דיפלומטי, זהו נס של חמלה, אמונה ואומץ. ניצחון של הטוב העולמי על הרוע העולמי. זהו רגע היסטורי ואתה תהיה לנצח חלק מהנס הזה", כתב מור לטראמפ.

הוא סיכם "תודתה של משפחתי היא ללא גבול. אין מילים שיכולות לתאר מה זה אומר שילדנו חזר לזרועותינו. אנו עדיין ממתינים לשובם של שלושת החטופים הנותרים, כולל רן גואילי, שנכנס לקרב בגבורה למרות כתפו השבורה. מעשיך יהיו בתפילותינו, בהיסטוריה שלנו, ובלבבות העם היהודי. תודה לך, הנשיא טראמפ, על שברכת את משפחותינו במתנת האיחוד מחדש, ועל שעמדת לצידנו כאשר זה היה חשוב ביותר".