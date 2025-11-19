עימות דיפלומטי במועצת הביטחון: דנון מול השגריר הסורי צילום: דוברות

עימות חריף נרשם היום (רביעי) במועצת הביטחון של האו"ם במהלך דיון על המצב בסוריה, וזאת על רקע ביקורו של ראש הממשלה באזור החיץ הסמוך לגבול.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף את משטר אסד בטענה כי לא חל שום שינוי ממשי במדיניותו, וכי המיעוטים במדינה ממשיכים לסבול מאלימות קשה.

"אי אפשר לדבר על 'סוריה חדשה' כשדרוזים, נוצרים ואלווים נטבחים", אמר דנון. "שינוי מוכיחים במעשים: עצירת הרציחות, ריסון המיליציות והגנה על המיעוטים. ישראל מחויבת לאחינו ואחיותינו הדרוזים. תראו לנו שסוריה מוכנה לשינוי אמיתי במעשים, לא בסיסמאות".

בסיום דבריו הגיב השגריר הסורי לאו"ם, איברהים אל אלבי, וטען כי משטרו כבר הוכיח את עצמו בפני אזרחי סוריה, מדינות האזור ובעלות בריתה. "האם ישראל עושה את אותו הדבר?", שאל.

דנון השיב כי ישראל תמשיך להגן על תושביה מפני התבססות גורמי טרור סמוך לגבול הצפון. "ישראל לא תאפשר מיליציות בגבולה, אנחנו נגן על אזרחינו, על כולם. אם אתם רוצים שנאמין לשינוי שלכם - תראו אותו. דיבורים לא בונים יציבות", אמר.