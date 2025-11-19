חיבור ניו-יורקי להר חברון צילום: באדיבות המצלם

השבוע נחתם הסכם שיתוף פעולה בין המועצה האזורית הר חברון לבין מחוז נאסו שבמדינת ניו־יורק. מדובר בהסכם ראשון מסוגו, שנועד להעמיק קשרים בינלאומיים ולבסס שיתופי פעולה בתחומי החינוך, התרבות, ההסברה והביטחון. מחוז נאסו, הסמוך לעיר ניו־יורק, מונה כ־2 מיליון תושבים, ובהם קהילה יהודית גדולה.

את המועצה האזורית ייצג ראש המועצה אלירם אזולאי, שנפגש עם מושל המחוז ברוס בלייקמן. במהלך הפגישה, מסר בלייקמן כי הוא מביע תמיכה מלאה בהתיישבות בהר חברון וביהודה ושומרון. על פי הדיווח, המפגש כלל הצגת האתגרים, הצרכים והמאפיינים הייחודיים של האזור.

אזולאי תיאר את המפגש כמאורע משמעותי: "ישבנו עם מנהיגים שלא ידעו כמעט כלום על הר חברון, לא איפה זה, לא מה קורה כאן. ופתאום, נפתח להם הלב... זה היה רגע חזק שבו הבנתי עד כמה הסיפור שלנו, של האנשים שחיים כאן, נוגע גם מעבר לים", אמר. לדבריו, החיבור שנוצר צפוי להוביל להמשך הידוק הקשרים.

בהמשך ציין ראש המועצה כי ההסכם בעל חשיבות אסטרטגית: "הר חברון הוא לא רק אזור גיאוגרפי - הוא מגן הביטחון של מדינת ישראל ושורש זהותה ההיסטורית. ההסכם עם מחוז נאסו הוא אסטרטגי, הוא פותח בפנינו שיתופי פעולה משמעותיים ומניח תשתית להידוק הקשרים עם הקהילות היהודיות והאמריקאיות".

במועצה האזורית ציינו כי יפעלו ליישום מעשי של שיתופי הפעולה החדשים, במטרה ליצור הזדמנויות נוספות עבור היישובים בהר חברון ולהרחיב את מעגלי התמיכה והקשר עם גורמים בחו"ל.