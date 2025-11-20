אתר החדשות הקנדי "גלובל ניוז" מדווח כי לפי הערכות, לכ-450 בעלי תפקיד בארגון הטרור חמאס קיימים קשרים לקנדה.

הלובי היהודי קרא לממשלת קנדה להתמודד עם האיום של תומכי חמאס על אדמתה, במטרה למנוע פיגועי טרור פנימיים ולהכשיל סיוע לטרור מחוץ לגבולות המדינה.

על פי הדיווח, הבכיר ביותר מבין אנשי חמאס המחזיקים בדרכון קנדי הוא אוסאמה עלי, האחראי על גיוס כספים לארגון. לעלי אזרחות לבנונית, וב-2017 מונה לראש משרד ההשקעות של חמאס בסעודיה, ובהמשך בטורקיה. הוא צבר נכסים בשווי כחצי מיליארד דולר, בהם חברות בנייה ונדל"ן הפועלות באפריקה ובמזרח התיכון.

עוד דווח כי עלי העביר כספים לחמאס ולזרוע הצבאית של הארגון, וב-2019 מונה לחבר מועצת השורא ולוועד הפועל של חמאס.

מחבל נוסף ששמו צויין בכתבה הוא עומר אל-קסאב המתגורר בוויניפג, מניטובה. המידע עליו הגיע מהמודיעין הישראלי, ובעקבות כך הוקפאה בקשתו לקבל אזרחות קנדית. אל-קסאב נולד בעיר הסורית אל-באב, עבר לטורקיה ומשם לקנדה. הוא מכחיש את הטענות נגדו והגיש תביעה נגד הממשלה בשל העיכוב באישור בקשתו לאזרחות.