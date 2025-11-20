שעה קלה לאחר שהשופט דוד חשין פרסם את פסק הבוררות בסכסוך על ישיבת פוניבז', אשר העניק לנשיא הישיבה, הרב אברהם כהנמן, את השליטה המלאה במוסד - מסר ראש הישיבה, הרב שמואל מרקוביץ, שיחה מיוחדת לתלמידיו.

הדברים נאמרו ביום רביעי בהיכל פרלמן בגבעת הישיבה בבני ברק, והובאו באתר 'בחדרי חרדים'.

בדבריו אמר הרב מרקוביץ, "מאז הדין תורה שהיה בבית דין, והדין תורה קבע שאנחנו כאן, לומדים ומלמדים תורה, עכשיו, מכוח הערכאות רוצים לגרש אותנו. מה שבידינו עשינו, לשמר את הדין תורה, ולא עלתה בידינו".

לדבריו, "ידוע ומפורסם שאתם גדלים ושקועים בתורה, ידוע בכל העולם שגדלים כאן במקום עידית שבעידית. הפנימיות שלא קשורה לשום בניין - נמצאת וקיימת לעד, וכידוע שפנימיות יותר גדולה מחיצוניות".

ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידיו כי עליהם להמשיך בלימודיהם כסדרם. "לא יודעים מה ההשלכות שיהיו, אבל עלינו מוטל אך ורק ללמוד, ולהיות שקועים בעמלה של תורה. מה הם יעשו איני יודע, אבל אנחנו לא עושים כלום, רק לומדים, תפילה ומוסר".

בהמשך דבריו הזהיר מפני תגובה כלשהי כלפי הצד השני, "חלילה וחלילה שלא לעשות שום דבר לצד השני, אין שום עניין בזה, מה שהם יעשו הם כבר יעשו".

לדבריו, "אסור למדוד דברים ברגע, ימים ידברו, יש חזון ותהליך. אם לפני עשרים וחמש שנה היה קורה את מה שקורה עכשיו - לא היה נשאר שריד ופליט, אבל היום יש גזע שורשים איתן שיכול להצמיח פירות גדולים".

בסיום דבריו קרא הרב מרקוביץ להגביר את ההשקעה בלימוד ובתפילה, "אדם מתפלל בעת צרה יותר ממה שמתפלל בכל שעה. מעכשיו נדע כולנו שלתפילה שלנו יש ערך יותר. נשקיע יותר בסדרים, בלימוד, תורתו אומנותו, התפילות, הסדרים, לימוד המוסר".