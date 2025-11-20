נערים ממחנה 'הפלג הירושלמי' המשיכו הלילה (חמישי) בהפגנות מול ביתו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס באשדוד, בפעם השנייה תוך יומיים.

הפעם עברו המפגינים מהפגנות לפגיעה ברכוש ולהטרדה אישית.

בין היתר מדבקות הוצמדו לרכבו של ח"כ אזולאי, וחלק מהמפגינים דפקו על דלתו והרעישו. בתיעוד שפורסם אמש נראים המפגינים מרעישים בקומת ביתו של אזולאי ברובע ז', כשהם צועקים "בוגד".

לדברי עדי ראייה, המשטרה מתקשה לאכוף ולעצור את המפגינים, מאחר שמדובר בנערים צעירים. "הם מתכוונים להגיע לכאן מידי ערב בשעה 8 בערב", סיפר אחד השכנים בתסכול.

גם שלשום הפגינו חרדים קיצוניים מתחת לביתו של אזולאי, ובמקביל התקיימו הפגנות דומות מול ביתו של ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה בבני ברק.

ההפגנות מתקיימות על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס, כאשר המפגינים רואים בחברי הכנסת החרדיים "בוגדים" בציבור החרדי בגלל מעורבותם בדיונים על החוק.