יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף הציב אמש (רביעי) אולטימטום לראש הממשלה באומרו כי ללא חוק גיוס, אין תמיכה חרדית בממשלה הבאה, וגם לא בתקציב הנוכחי.

"הבעיה הגדולה שחוק הגיוס לא עבר עוד לפני הקמת הממשלה", פתח גולדקנופף בראיון לרדיו 'קול חי'. "אם לא נצליח להביא חוק גיוס לפני הבחירות - לא תקום אף ממשלה בתמיכת החרדים לפני שיעבור חוק גיוס. ובינתיים - לא ניתן שום גב לממשלה, כולל בתקציב המדינה, אם לא יעבור החוק".

גולדקנופף חשף כי למרות הדיבורים הציבוריים על חוק גיוס, עדיין אין אפילו טיוטה רשמית. "אנחנו לא קיבלנו שום טיוטה. שאלך לחפש באינטרנט מה אחרים פרסמו? לא זו הדרך ולא זו העיר.

"אין יום שאני או הרמ"ט בבצ'יק לא שואלים את יו"ר הקואליציה, שהוא אדם נאמן, אם יש לו כבר טיוטה לחוק, ועדיין אין לו".

כשנשאל על התנגדות הציונות הדתית לחוק הגיוס, השיב גולדקנופף בלגלוג: "אתה מתכוון למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה בסקרים? נו באמת. עוצמה יהודית שכן תומכת בחוק - כן עוברת בגדול".

לגבי היחסים עם ראש הממשלה, אמר גולדקנופף: "אני כבר הרבה זמן לא מדבר איתו, אין שום סכסוך אבל אני מחכה לרגע שהוא יקרא לי לישיבת ראשי המפלגות. פעם היינו דנים שם ופתאום הכל נגמר. האם הוא איתנו? זה תלוי בו, עד כמה הוא רוצה בזה".