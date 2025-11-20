פרפר נודד | תיכון חמ"ד אמית "הלל", רחובות

עלמה איבדה את היכולת לדבר ושותקת מאז השביעי לאוקטובר. דותן הפסיכולוג מנסה שיטות טיפול שונות כדי לעזור לה לחזור לדבר.

בימוי: מיכל אלפסי. צילום: מוריה מחדון. עריכה: אנאל רות חליווא.

קח ת'זמן | ישיבה תיכונית חמ"ד אמית "בלבב שלם", ירוחם

נוה נאלץ להתמודד עם שכול על אחיו נעם שנהרג בפתאומיות. הוא מתקשה להכיל את המצב ולהתקדם הלאה. בדרך הנראית בדיונית, נוה מגלה אפשרות להחזיר את הגלגל לאחור, מה שמוביל אותו לבחירה הקשה - לנסות שוב ושוב או לשחרר?

בימוי: אלקנה כהן. צילום: ישי אברך. עריכה: ישי אברך. הפקה: אלקנה כהן.

בגלגול הזה | תיכון חמ"ד תורני ע"ש פ. הימלפרב, ירושלים

חברות מבוגרות בוחנות את חייהן, את משפחתן ואת ערכה של הידידות שביניהן.

בימוי : אורי פישר. צילום ועריכה: יהונתן בלוט.

תרקדי | תיכון חמ"ד אמית "הלל", רחובות

רותם בחזרות למופע מגמת מחול לטקס על השביעי באוקטובר. מתקשה לרקוד מול זכרון דמותה של אחותה שנרצחה בנובה.

בימוי: תמר מוחוני. צילום: תהילה זלצברג. עריכה: עמר וייס. הפקה: ספיר שהינו.

תודה שבחרת בי | אולפנת חמ"ד "עלמא", ראשון לציון

אופירה נבחרה עוד בבטן אימה להמסר לדודתה שלא יכלה ללדת. כחמישים שנה לאחר מכן, בעקבות מות אביה, חוזרת אופירה אל הסיפור שהגדיר את חייה - סיפור של ויתור, אהבה, כאב ובחירה - ובוחרת לשתף את הקהל במסע האישי שלה כבת לארבעה הורים, כאם וכאישה המבקשת להבין את שורשיה ולמצוא שלום עם עברה.

בימוי: אמונה סנבטו. צילום: תגל גדמו. עריכה: הודיה חוג.

עד הניצחון | ישיבת חמ"ד צביה מעלה אדומים

מסעו של דן אמיר, ספורטאי איירון-מן שנלחם בלבנון, איבד את רגלו אך מסרב להיכנע. הסרט עוקב אחר נחישותו של דן באימונים מפרכים על מנת לשוב לפסגת הספורט ואף להתחרות באולימפיאדה הפראלימפית ב-2028, תוך שהוא נושא בגאון את מורשת חבריו שנפלו.

בימוי: אורי ברדה. צילום: ראובן מנגיסטו וישראל גרשון. עריכה: אליה שלומוב.

כלביא יקום | אולפנא חמ"ד בהר"ן, גדרה

אילת שנצר נשואה לט', לוחם ביחידת המסתערבים של מג"ב שנפצע במהלך פעילות בג'נין. הסרט מלווה את משפחת שנצר, ומראה את ההתמודדות של אילת ושל המשפחה בעקבות הפציעה.

בימוי: נסיה רונס. צילום: טליה טובול. עריכה: רות גוטמן.

שובה אלי-ה | אולפנת חמ"ד צביה מעלה אדומים

סיפורה של סיגי כהן, אימו של אליה כהן שנחטף לעזה ב 7 באוקטובר. הסרט מלווה אותה בדרך ההתמודדות המיוחדת של האם ומאבקה להשבתו של בנה הביתה.

בימוי: אוריה רביבו. צילום: אמונה פש. עריכה: רינה וולפסון. הפקה: תהל טברסקי.

והיו לאות | אולפנת חמ"ד שעלבים

לפרויקט 'אות.חיים' שותפים רבים, אשר חברו לקמת מפעל הנצחה מרגש של הנופלים דרך כתבי היד שלהם. מילים שנכתבו במחברת, הפכו אחרי מותם, לפונט חינמי, שנעשים בו שימושים רבים, הנותנים תקווה וכבוד לאלו שאבדו לנו.

בימוי: עדי קאופמן. צילום: טל כהן ועלמה ארזי. עריכה: טליה מימוני.

השחר יפציע | אולפנא חמ"ד בהר"ן, גדרה

שחר יהלום, בת 20 איבדה את בעלה יהודה במלחמה והפכה לאלמנה צעירה. בחוזק ובעוצמה היא מתמודדת עם הכאב והאובדן היומיומי, מפיצה את אורו של יהודה וממשיכה את דרכו לעילוי נשמתו.

בימוי: הודיה דומן. צילום: מוריה גרובמן. עריכה: תמר מאיר.

לא שוכלים מילים | ישיבת חמ"ד צביה "אלישיב", לוד

סיפור של מסע שעוברים שלושה אחים שכולים בעל כורחם בשנה האחרונה. על הכאב, הגעגוע והטלטלה. על דרך ההתמודדות שלהם, ועל הבחירה להמשיך בחיים, למרות הכל.

בימוי: נריה לוברבום. צילום: שיראל לוי. עריכה: נעם פרנקנבורג.

8 צעדים הביתה | מדרשיית חמ"ד עלמא אמונה, ירושלים

הסרט עוקב אחר שלוש נערות מפונות מקריית שמונה לירושלים, המתעד את המסע האישי בין בית, לימודים, התבגרות, זהות ומשפחה.

בימוי: מושקי לנג. צילום: שירה דחליקה וליאורה אטלן. עריכה: אמונה מזון.

כאן חולמים בכיף | אולפנת חמ"ד עתיד "שחר", בית שמש

דיינאנש, היא סדרנית במקס סטוק עם נשמה מוזיקלית. דרך שיריה היא חושפת כאב אישי, סולידריות ואומץ. סיפור מרגש שמזכיר לנו שלכל אדם סביבנו יש עומק, חלומות וקול שלא תמיד רואים מבחוץ.

בימוי: רחל פרדה. צילום: מלכי לבקוביץ וחני כהן. עריכה: ציונה דמטאו.

בתפקיד חייל | אולפנת חמ"ד שעלבים

איתמר אלבז- שחקן בתאטרון בית לסין, נקרא בשביעי באוקטובר לשירות מילואים ארוך כמ"מ בצנחנים. בחייו הפרטיים הוא שחקן המגלם בין השאר את אהר'לה, במחזה 'בלוז לחופש הגדול'. הסרט מציף את נקודת מבטו כצעיר ישראלי במציאות מורכבת בין תרבות לשירות מילואים, ובכאב על חברים שלא שבו.

בימוי : נויה מרים וקנין. צילום: אלה ונדר. עריכה: רוני חזן.