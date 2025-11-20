השופט בדימוס ונציב תלונות הציבור על השופטים אשר קולה מסביר בראיון לכאן רשת ב' מדוע הסכים להתמנות למפקח על חקירת פרשת הפצ"רית - מינוי שנפסל השבוע על ידי בג"ץ.

"חשבתי שלטובת מדינת ישראל טוב שהדבר הזה ייבדק, זאת הסיבה היחידה שהסכמתי להכניס את ידיי וראשי, לא הסתכלתי במבט פוליטי, אני לא איש פוליטי", הדגיש קולה.

הוא הדגיש כי עד המקרה לא הכיר את לוין באופן אישי כלל. "מאז שנכנסתי לתפקידי כנציב לא דיברתי עם השר. אני אדם עצמאי, בלתי מונחה, באמת המידה של החוק, מורת הדין ומורא השמיים".

קולה ציין כי חומרת החשדות מצדיקה מלווה חקירה חיצוני. "יש פה מקרה נדיר של ניגוד עניינים של היועמ"שית, הפרקליטות המשנה לפרקליט המדינה, וזה צריך להבדק, עד שלא נבדק זה מעלה עננה. ואת העננה הזו צריך להסיר מעל סדר יומנו".

"זה אירוע שלא קרה בתולדות המדינה, וצריך לבדוק אותו. ואני מקווה שיימצא האדם שיהיה מוכן לקחת על עצמו את המשימה הזו, ויעמוד בתנאים של בג"ץ ויבדוק את זה", הוסיף.

על עצם מינויו מטעם שר המשפטים שמהווה צעד חריג אמר קולה "זה מקרה חריג אז משתמשים באמצעי חריג. בית המשפט העליון אישר. הוא יודע שזה השר לוין וזה הרקע, ואף על פי כן קבעו שלושה נכבדים שזה בסדר. אז עד כמה נערער אחרי החלטות בג"ץ? צריכים להבין שזה סוף פסוק. זאת ההחלטה".