במהלך הלילה (חמישי) פרצו שריפות בתשעה בנייני מגורים ברחבי באר שבע. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למוקדים בהם פרצו השריפות, כיבו את האש וביצעו סריקות לאיתור לכודים.

השריפות פרצו במבני מגורים של בין שלוש לחמש קומות ברחובות שונים - רחוב העלייה, רחוב דרך שמשון, רחוב הרב עוזיאל, רחוב טבנקין, רחוב תל חי, דרך המשחררים רחוב חוגלה, רחוב מוריה ורחבת רד"ק.

הכוחות שהגיעו למקום הינחו את דיירי הבניינים להסתגר בבתים, לשים סמרטוטים רטובים במפתן הדלת לסגור חלונות ודלתות ולהיכנס לחדרים פנימיים.

בסך הכל חולצו כ-15 לכודים, ביניהם ילדים ותינוקות, והועברו לטיפול גורמי הרפואה במקום.

חוקר דליקות זומן לטובת בדיקת נסיבות פרוץ השריפות וכיוון החקירה המרכזי שנבדק הוא חשד להצתות מכוונות.