פרופ' סודי נמיר בקריאה צילום: באדיבות המצלם

לאחר ההרס שבוצע השבוע בנקודת ההתיישבות צור משגבי שבגוש עציון, קורא פרופ' סודי נמיר לראשי הרשויות ביהודה ושומרון לפתור מחלוקות בהידברות ולא בעימותים.

"סכסוך, מריבה וקרב פנימי - זה לא מדרכנו", אמר, "ישראל - כוחם לדבר ודאי בתוך אחים ובתוך משפחה. המערכת שמתנכלת למתיישבים - אין זה מהעניין".

פרופ' נמיר הוסיף לשבח את פעילות המתיישבים שמונעים לדבריו השתלטות פלסטינית: "אותם האנשים שנמצאים שם באותם מקומות שברוך ה' סילקו את האויבים ואת השונאים שלנו משם - מבורך. רבותי, לא לריב אחד עם השני, תשוחחו, תגיעו לדרך האמצע ותמצאו פתרון".

נמיר, שבעבר נגרר על ידי כוחות צה"ל מביתו בגוש קטיף, ביקר בחריפות את התנהלות כוחות הביטחון שפעלו השבוע נגד המתיישבים: "המראות הזוועתיים האלה. שיהודי לוקח יהודי וזורק אותו. חוויתי על בשרי את הדברים האלה. מה זה שמי שיש לו כוח לוקח אחד אחר שהוא נחות וזורק אותו ממקומו?".

את דבריו חתם בקריאה להידברות במקום חיכוך: "אירוע מצער שיכל להסתיים מתוך שיח והידברות ולא בחורבן", טען.

נציין כי לפי דיווחים, צפויות הריסות נוספות בנקודות יישוב הנמצאות במעמד משפטי דומה, בהן נקודת ההתיישבות אור אברהם שליד שילה שבמועצה האזורית בנימין, בה מתגורר בנו של פרופ' נמיר, שזה עתה סיים שירות צבאי משמעותי.