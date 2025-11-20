מפלגת 'המילואימניקים' בראשות יועז הנדל הכריזה אמש (רביעי) על פתיחת הקמפיין ויציאה להתפקדות, עם מצע הדורש שלילת זכות הבחירה ממי שלא משרת.

הנדל פירט את עקרונות היסוד של המפלגה: הקמת ממשלת אחדות ציוניות - ללא ערבים וללא חרדים, תפיסת בטחון אגרסיבית המעבירה את ההכרעה לשטח האויב, העברת חוק גיוס לכולם והקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי 7 באוקטובר.

"מבחינתי כל מי שאחראי על 7.10 צריך ללכת הביתה, אבל לא אני קובע", אמר הנדל. "אנחנו בוחרים להתעסק בעקרונות ולא בחרמות. יש פה אנשים חכמים שמתנהגים כמו מטומטמים - עושים שוב ושוב את אותו הדבר ומצפים לתוצאה שונה".

הנדל התייחס במיוחד לנושא גיוס החרדים ואיים: "צריך כוח פוליטי שיכפה שמי שבוחר לא לשרת - בוחר להיות אזרח סוג ב', לא יקבל כלום מהמדינה, לא יוכלו לבחור ולהיבחר לכנסת". הדברים נאמרו על רקע קידום 'מתווה ביסמוט' לחוק גיוס בכנסת.

המפלגה קבעה שרק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי יוכל להתפקד ולהיות חבר בה. "המשימה שלנו במערכת הבחירות - להיות לשון המאזניים ולכפות על המערכת הפוליטית את הכיוון הנכון", סיכם הנדל.