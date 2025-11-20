ד"ר אריה בכרך מתייחס להחלטת בג"ץ שהורתה לממשלה להשיב תוך 45 יום מדוע לא מונתה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת כשלי מלחמת חרבות ברזל, וקובע: "הממשלה צריכה לנצל את ההזדמנות, לא רק לדחות את דרישת בג"ץ אלא להציב סוף להתערבות חסרת הסמכות של מערכת המשפט".

לדבריו, בפני הממשלה עומדות שתי אפשרויות: האחת, פשוט לדחות את ההתערבות. "החוק קובע כי נושא ועדת חקירה ממלכתית נתון לממשלה בלבד, ולכן אין בכוונתנו להתייחס לדרישה, זוהי חריגה מסמכות", אמר.

עם זאת, בכרך מציע לממשלה לנצל את ההזדמנות כדי לחשוף את עומק הבעיה בפני הציבור. לדבריו, חקירה מעמיקה נדרשת, אך לא באמצעות מערכת המשפט: "היקף החקירה צריך להיות רחב ביותר: לא רק הדרג הפוליטי אלא גם צה"ל, מערכת הביטחון, המודיעין, השב"כ, ואפילו בג"ץ, שתרם לסירוס כושר הפעולה של צה"ל במאבק מול מחבלים".

בכרך מציין כי הבעיה המרכזית אינה החקירה, אלא זהות הגוף שינהל אותה: "למסקנות ועדת החקירה יהיו השלכות מרחיקות לכת. כדי שהציבור יקבל אותן, דרוש תנאי בסיסי: אמון. לצערנו, אמון הציבור בשופטי בג"ץ נשחק עד עפר".

לדבריו, בג"ץ אינו יכול למנות גוף אמין כאשר הוא עצמו אחד הגופים שצריך להיחקר. "לא ייתכן שבית המשפט ימנה את החוקרים של עצמו, זה ניגוד עניינים מובנה", אמר.

בנוסף הוא מזהיר: "כפי שמיניתם בעצמכם שלא כחוק את נשיא בית המשפט העליון, תוכלו למנות גם ועדת חקירה. אך למותר לציין, לא נשקול לשתף פעולה עם ועדה כזו".

בכרך מדגיש כי הממשלה מתכוונת להקים ועדת בדיקה חיצונית, מוסכמת ואמינה, מתוך אחריות ציבורית מלאה.

"אנחנו מצרים על כך שהגענו למצב הזה", אמר, "אבל מי שהוביל אותנו לשם, זו מערכת המשפט".