משטרת מחוז ש"י חשפה היום (חמישי) פרשה שבמרכזה בכיר לשעבר במערכת הבריאות והמנהל האזרחי, החשוד בזיוף עשרות אישורי כניסה לישראל לפלסטינים, בקבלת שוחד ובסחר בתרופות אסורות. החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום, רשות המסים ואגף האכיפה במשרד הבריאות.

החשוד, תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו, שימש בעבר בתפקידים ניהוליים בתחום הבריאות ובמנהל האזרחי באיו"ש כסגן אחראי על תחום הבריאות. על פי ממצאי החקירה, במסגרת תפקידו זייף מעל מאה אישורי כניסה לישראל תוך הצגתם של פלסטינים כמטופלים הזקוקים לטיפול רפואי, וכך אפשר את כניסתם לישראל בניגוד לחוק וללא פיקוח.

עוד עלה כי גם לאחר שסיים את תפקידו במנהל האזרחי המשיך, לכאורה, לבצע עבירות בתחום הבריאות כאשר עסק בסחר בתרופות ללא מרשם, זייף אישורי מרשמים ואף חתם בשם רופאים.

ביום ראשון פשטו כוחות המשטרה על ביתו של החשוד, עצרו אותו ותפסו כמות גדולה של תרופות החשודות ככאלו ששימשו לצורך סחר בלתי חוקי. החשוד נחקר ושוהה במעצר בית. היום יתקיים דיון בבקשת המשטרה להאריך את תנאי מעצר הבית, והחקירה בעניינו נמשכת.

גורמים במנהל האזרחי ציינו כי "מדובר בעובד אזרח בתפקיד מטה תחת קצין מטה בריאות. המנהל האזרחי זיהה חריגות בעבודתו של האזרח לפני למעלה משנה, הביא לפיטוריו והגיש תלונה רשמית במשטרה".