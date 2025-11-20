ש"ס העניקה אור ירוק לקידום חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון. ההחלטה התקבלה יממה לאחר פרסום מכתבו של מנהיג דגל התורה הרב דב לנדו המעניק אור ירוק לקידום חוק הגיוס בכנסת.

לפני כשבועיים התכנסה ועדת ראשי הישיבות בראשות הרב שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף.

על פי פרסום הבוקר (חמישי) בעיתון 'הדרך' של ש"ס, רבני הוועדה שמעו סקירה מפורטת על פרטי טיוטת הצעת החוק מהשר לשעבר אריאל אטיאס ומח"כ ינון אזולאי, ולאחר מכן דנו באריכות בכל הפרטים.

לאחר הדיונים ניתנה הוראה לנציגים לקדם את החוק המונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון. הובהר כי לאורך כל הדיונים בכנסת בהכנת הצעת החוק ימשכו ההתייעצויות עם מועצת חכמי התורה וועדת ראשי הישיבות, והנציגים יפעלו בכפוף להנחיות הרבנים לקראת גיבוש הנוסח הסופי.

חברי מועצת חכמי התורה התייחסו לטענות נגד חברי הכנסת של ש"ס על שאינם נשמעים לדעת תורה. חברי המועצה הבהירו כי הח"כים "כפופים להם במאה אחוזים" וגינו בחריפות את המתפרעים מול בתיהם של חברי הכנסת.

"עצור במילין לא נוכל, כאשר אינשי דלא מעלי פועלים בדרכי שקר ומרמה לזרוע מחלוקת בציבור בני התורה, ופוערים את פיהם להטעות את הציבור כביכול ישנו פירוד בין חכמי וגדולי הדור, ייסכר פי דוברי שקר", נכתב במכתב.

גדולי התורה הוסיפו: "ורודפים את שלוחי דרבנן העושים את מלאכת הקודש נאמנה, בציות מלא לדעת תורה ולהנחיותינו. ואנו מחזקים בזאת את ידי הנציגים המסורים, ובראשם ידידינו איש חיל רב פעלים יו"ר התנועה הקדושה הרב רבי אריה דרעי, להמשיך ולעמוד איתן על משמר עולם התורה".

ההחלטה מגיעה בעיצומה של מערכה ציבורית סוערת סביב חוק הגיוס, כאשר בימים האחרונים התרחשו הפגנות אלימות מול בתיהם של חברי כנסת חרדיים, כולל תקיפת ח"כ יואב בן צור והפגנות מול בתיהם של ח"כ יעקב אשר וח"כ ינון אזולאי.