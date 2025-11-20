הפגנה אנטי-ישראלית אלימה התקיימה אמש (רביעי) מחוץ לבית הכנסת פארק איסט במנהטן, שם קראו מאות מפגינים קריאות שנאה נגד ישראל ויהודים.

ההפגנה התקיימה במחאה נגד אירוע שארגן "נפש בנפש", ארגון המסייע ליהודים לעלות לישראל.

כ-200 מפגינים התאספו מחוץ לבית הכנסת וקראו "מוות לצה"ל", "אנחנו לא רוצים כאן ציונים" ו"ההתנגדות צריכה לעורר בנו גאווה, חסלו עוד מתנחל". המפגינים גם קראו "מניו יורק ועד עזה, הפכו את האינתיפאדה לגלובלית".

מנהיג המחאה אמר לקהל במגפון: "זוהי חובתנו לגרום להם לחשוב פעמיים לפני קיום האירועים האלה. אנחנו צריכים לגרום להם לפחד. אנחנו צריכים לגרום להם לפחד. אנחנו צריכים לגרום להם לפחד" - כשהוא חוזר על המשפט שלוש פעמים.

משטרת ניו יורק הקימה מחסומים להפריד בין המפגינים האנטי-ישראליים לבין קבוצה קטנה יותר של יהודים שהגיעו להביע תמיכה בקהילה. שתי הקבוצות צעקו זו כלפי זו מעבר למחסומים. היהודים צעקו "אתם פחדנים", "לעזאזל פלסטין" ו"אתם מפגינים בבית כנסת".

בתוך בית הכנסת, האירוע של "נפש בנפש" נמשך כמתוכנן, כאשר נציגי הארגון קיבלו את פני המשתתפים.

הרב אלחנן פופקו, רב המשרת בבית כנסת ובבית ספר יהודי במנהטן, כתב ברשת X: "נוער היטלר קורא 'מוות מוות לצה"ל' מחוץ לבית הכנסת. בכניסה לבית הכנסת פארק איסט, אנטישמים קוראים 'מוות לצה"ל!'. המלחמה בעזה הסתיימה. זה לא קשור לעזה, זו מלחמה בעם היהודי. איך משטרת ניו יורק אפשרה את הזוועה הזו???".