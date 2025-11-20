הילה (שם בדוי), צעירה בת 20 ממרכז הארץ, נסחפה בשנה האחרונה אחרי קבוצה משיחית נוצרית שפעלה באזור מגוריה, והחלה להשתתף בקביעות במפגשים שלהם.

היא ביקרה שם מדי יום ומדי שבת, והכת קיבלה אותה בחום ובתחושת שייכות. בעקבות המפגשים היא אף החלה להביא לבית הוריה סממנים נוצריים, בהם צלבים וציורים גדולים של "אותו האיש", והמשפחה חשה אובדן שליטה ופחד אמיתי לעתיד הרוחני של בתם.

בצר להם ההורים פנו לארגון יד לאחים ומיד קיבלו מענה וליווי של מנחת הורים מטעם הארגון. במשך שנה ההורים עברו תהליך פנימי משמעותי איך להתייחס לביתם ואיך להוביל את הבית בתוך המציאות המאתגרת. כחלק מהליווי הם החלו בתהליך של שינוי גישה כלפי הבת שלהם.

במקום כעס, ריחוק ומריבות, הם למדו כיצד לחדש את הקשר עם בתם מתוך הבנה וחום. לדברי ההורים, התמיכה שקיבלו סייעה להם ליצור בבית אווירה רגועה ואוהבת, שהובילה לשינוי ממשי בקשר המשפחתי.

בחודשיים האחרונים חל המפנה אליו הם ייחלו: הילה הפסיקה להגיע למפגשי הכת, גם בימי שבת וגם באמצע השבוע, והסבירה להוריה כי היא עסוקה ואין לה זמן לכך.

"האווירה בבית השתנתה לבלי הכר", סיפרה האם בהתרגשות למנחת הורים שליוותה אותה מטעם יד לאחים, "לפני שנה חשבתי שהבת שלי זרה ורעה. היום אני מרגישה שזכיתי מחדש בביתי היקרה". לדבריה, לא רק הבת שבה הביתה, אלא גם המשפחה כולה חזרה למקום של חיבור ואהבה.