הרב חיים נבון קורא לחידוש המעצרים המנהליים כנגד נערי הגבעות ביו"ש, היות ו"אלימות של קבוצת שוליים זעירה סותרת את ערכינו המוסריים, פוגעת באופן אנוש בתדמית ההתיישבות והמדינה כולה, וגם מאיימת על עצם התפיסה שממשל צבאי ישראלי יכול להיות פתרון סביר לטווח הבינוני והארוך".

את דעתי נגד מעצרים מנהליים גם נגד ערבים פרסמתי כבר מספר פעמים. מעצר מנהלי הוא כלי שמביא יותר נזק מתועלת. אי אפשר שלא לחשוש שהרבה מאוד עצורים מנהליים ערביים ישבו זמנים ארוכים בכלא בלא עוול בכפם, והם ובני משפחותיהם צברו הרבה אנרגיות שליליות לבצע פיגועים, וזאת בשעה שהמפגעים האמיתיים הסתובבו חופשי.

ככה זה כשמפעילים כוח במקום מוח. מסיתים ראשיים לרצח יהודים מקבלים הגנה ודגי רקק או כאלה שיש למישהו חשבון איתם יושבים חודשים בכלא.

אך קריאתו של הרב נבון על רקע הפרסומים האחרונים על השב"כ היא הרבה מעבר לוויכוח על התועלת במעצרים מנהליים בכלל. אני מבין את חוסר הנוחות של הרב מנערים שמתגאים בשריפת מכוניות של ערבים וכתיבת גרפיטי.

אך ניסיון העבר מלמד אותי שכדאי תמיד לבדוק מי עומד מאחורי אירועים אלו ומדוע לא עוצרים אותם על מעשיהם. כמו כן אשמח להגדרה מי הם אותם נערי גבעות אותם מותר לעצור ללא שום הגנה כאחרון המחבלים? הניסיון האישי שלי מלמד, שגם אני תושב הגליל שומר חוק עם כיפה גדולה ופאות, חשוף לגזלת זכויותיי כאזרח רק בשל המראה שלי.

כפי שהתברר בימים האחרונים בבג"ץ בארגון השב"כ רואים לא רק בי בגלל המראה, אלא בכל מי שבחר בבן גביר וסמוטריץ' טרוריסטים, וכולם חשופים אם כן למעצר מנהלי. בפועל הקריאה למעצרים מנהליים לנערי הגבעות, היא קריאה לפגוע בכל מי שלא בא לדיפ סטייט טוב בעין. בכלל זה כל מי שעמד והזהיר מפני הטבח בשמחת תורה. היא קריאה לסתום את הפה למי שחשף את הברחות הנשק באמצעות הרחפנים בדרום, ואת קשריו של מנסור עבאס ורע"מ לחמאס.

את מי שהכין סרט על הקשר של השב"כ לרצח רבין ואת מי שמעודד יהודים לעלות להר הבית להתפלל. אלו לא תאוריות וחששות מדומים, אלו דברים שקרו במציאות. המציאות האנרכית בה רוצחי יהודים מסתובבים חופשי בכבישים וזוכים לחסות של הצבא כאשר הם באים כביכול למסוק זיתים, היא הרבה יותר מדאיגה מאשר התגובות האנרכיסטיות של נערים שבאמת לא סופרים אף אחד. זה לא טוב שיש אנרכיה אבל הפנית האצבע המאשימה כלפי הנערים שמגיבים למציאות כאוטית, היא ניסיון לשבור את המראה במקום לתקן את המציאות.

מדינת ישראל נמצאת בהליך תיקון מדהים בה הרבה מוגלה וזוהמה יוצאת החוצה. דוד זיני בראש השב"כ זו אכן בשורה גדולה, אך אני כלל לא בטוח שהוא מסוגל לרפא את הגוף הרקוב והמושחת הזה. לא הייתי ממהר לתת לגוף שהוא עומד בראשו סמכויות כאילו לא היו דברים מעולם.

אני סמוך ובטוח שאם האתגר הראשי של השב"כ לא יהיה הטרור היהודי המומצא, אלא מיגור הטרור הערבי בכל רחבי הארץ משכם וטול כרם ועד לוד רמלה וכפרי המשולש, הוא ימצא בנערי הגבעות שותפים מלאים לעשייה חיובית וחוקית.

במציאות הנוכחית על גופי הביטחון להתאמץ ולמצוא את העבריינים במידה והם לא סוכנים סמויים, אך בשום אופן אין לתת בידיהם את נשק יום הדין "מעצרים מנהליים". זה לא מדרון חלקלק, זה מתכון ברור להשתקה של מי שעומדים בשער לטובת עם ישראל, ומוכנים לשלם מחירים כואבים, כדי שלא יהיה טבח נוסף.