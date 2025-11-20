בקופנגן שבתאילנד אותרה הבוקר (חמישי) גופתו של שגיא מור (45) מקלע אלון שבצפון רמת הגולן, אב לארבעה, שזינק כדי להציל את בנו שנסחף אתמול בים.

"בשעות הקשות האלו אני מבקשת להודות מכל הלב שלנו לאנשים הטובים שהתגייסו להציל את שגיא", אמרה רעייתו של שגיא, ענבל. "למאות המתנדבים שחיפשו כל הלילה בחופים הקרובים, לצוות מגן, ביטוח כלל, לבית חב"ד ולמשרד החוץ, על התמיכה מסביב לשעון. אנחנו מתכנסים עכשיו בחיק המשפחה להתמודד עם הבשורות הקשות ולחזק את בני הבית".

אתמול בצהריים קפץ שגיא למים כדי להציל את בנו שהחל להיסחף במפרץ המזרחי של העיירה צ'לוקלאם. הוא הצליח להביא את הילד קרוב לחוף אך האב עצמו נשטף מחדש לעומק.

כ-160 מתנדבים סרקו את האזור עד להפסקת החיפושים במהלך הלילה עקב תנאי ים מסוכנים. במקביל, הוקם חמ"ל מאולתר שפעל יחד עם המשטרה המקומית.

בנוסף, המריאה מהארץ משלחת של חברת "מגן חילוץ והצלה", ובה גם בני משפחתו של שגיא. משרד החוץ מסר כי הוא בקשר רציף עם המשפחה, וכי הוקם חמ"ל משותף עם המשפחה, הקהילה היהודית, הקהילה הישראלית וחברת "מגן".