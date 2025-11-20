הרב דוד גיאמי, מרבני ישיבת הר המור, התייחס להצעת החוק לעונש מוות למחבלים של ח"כ לימור סון הר מלך, והביע גיבוי עקרוני ליוזמה - תוך הסתייגות מהפיכתה לפסק הלכה מחייב.

"עונש מוות למחבלים - טוב או לא טוב? בשביל להרוג אתה צריך שיהיה לך סנהדרין ובית הדין הגדול, אתה לא יכול בימינו לתת עונש מוות למחבלים, רה"מ יכול לתת עונש מוות למישהו על פי דין תורה?", תהה הרב גיאמי.

לדבריו, אין מדובר בעונש בגין מה שעשה המחבל, אלא בצעד הרתעתי: "לא בגלל שהמחבל חייב מיתה, לא דנים על מה עשה אלא מדברים על מה שיעשה. זה בשביל הרתעה, בגלל שהוא רודף. היום הוא בכלא לומד מחברים שלו עוד כמה שיטות להרוג ומחר ישוחרר בעסקה".

עם זאת, הרב גיאמי הדגיש כי למרות התמיכה בעיקרון, אין לקבוע בכך הלכה סופית, "לא באנו לפסוק בדבר הזה כי יש עליו עוד שיקולים כמו החשש שיעשה נורמות בחיילים שלנו שנמצאים בשבי".

בהמשך דבריו ציין כי הבשלות לדון בצעדים כאלה מעידה על תודעה לאומית מתחדשת, "עצם זה שמתחילים להבין שאנחנו במלחמה וצריכים לתת תגובה קשה וחריפה - זו ברכה גדולה. לא אומר שזה הפתרון היחיד והעיקרי - יותר טוב להרוג אותם בשטח ולשנות הוראות פתיחה באש".

לדבריו, "זה מראה שאנחנו מתחילים להבין איפה אנחנו נמצאים - יש לנו אויב ואיתו נלחמים כמו אויב - בין אם נפסוק ככה או ככה - זה עיבוד והבנה שאנחנו במלחמה".