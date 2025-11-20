פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת שני כתבי אישום מקיפים נגד שבעה נאשמים: ראמי אבו שאח, תושב שפרעם; אמיר סלמאן, ענאן מולא ומוניר אבו דאהר, תושבי ירכא; ושלושה מתושבי הכפר חד'ר שבסוריה.

לנאשמים מיוחסות שורת עבירות של ייבוא נשק, החזקה וסחר בו, קשירת קשר וניצול הלחימה בדרום סוריה לצורך הברחת אמצעי לחימה לישראל.

על פי כתבי האישום, שהוגשו בידי עורכי הדין ויאאם קבלאוי, אוהד כהן ומאי סקר מפרקליטות מחוז צפון, פעלו הנאשמים במהלך שנת 2025 בפועל במסגרת מספר קשרים עברייניים. לפי ממצאי החקירה, המערך כלל הברחת אקדחים, רובי M16 וקלצ'ניקוב, תחמושת ומטעני RPG, תוך הסתייעות באנשי הכפר חד'ר ובהסוואת חלק מהפעילות כמשלחות סיוע הומניטרי.

מכתב האישום עולה כי ראמי אבו שאח יצר קשר עם אחד הנאשמים הסורים, מסר לידיו אלפי דולרים וציוד נוסף, ורכש באמצעותו אקדח שיועד להברחה לישראל. במהלך ביקור נוסף רכש אבו שאח רובה קלצ'ניקוב, אותו הבריח בעצמו והחזיק בו בניגוד לחוק. בהמשך גייס חייל צה"ל ששירת בגזרה, אשר הבריח עבורו אקדח נוסף וכ־200 כדורי תחמושת.

בפרשה נוספת ביקש אבו שאח לייבא לישראל אמצעי לחימה צבאיים כבדים. הנאשם הסורי רכש עבורו שני מטולי RPG, עשר פצצות RPG, רובה M16, רובה קלצ'ניקוב ושני ארגזי תחמושת - כולם הוסתרו בביתו עד למציאת נתיב הברחה מתאים. התוכנית לא הושלמה בעקבות מעצר החשודים.

בתיק נוסף קשר הנאשם אמיר סלמאן עם הנאשמים בחד'ר לייבא לישראל שישה רובי M16. לצורך כך גויס חייל צה"ל, אמל אסלים, שנכנס לשטח סוריה במסגרת שירותו. כלי הנשק נמסרו לנקודת מפגש סמוכה למוצב סורי, נאספו בידי חייל נוסף - יזן סאלח - באמצעות משאית צבאית, והוברחו לישראל. בהמשך קיבל אסלים את המשלוח לידיו והעבירו לנאשמים מירכא בסמוך לבסיס חושנייה שבגולן.