המנהל האזרחי פתח היום (חמישי) בהליך להפקעה זמנית של כ-1,800 דונם סביב האתר הארכיאולוגי בסבסטיה שבשומרון, במהלך שנועד לאפשר הרחבת חפירות, שיקום ממצאים והקמת תשתיות חדשות כחלק מפרויקט רחב היקף לשימור מורשת יהודה ושומרון.

ההפקעה מתבצעת בשטחים הנמצאים באזור C, לאחר שהמנהל קבע כי הבעלים והרשויות הפלסטיניות הזניחו את האתר ואף אפשרו פגיעה בממצאים. הודעות רשמיות נמסרו לבעלי הקרקע, והשטח יועבר לניהול יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה - בהתאם לחוק.

המהלך משתלב בפרויקט שימור ופיתוח בהובלת משרד המורשת, בהיקף השקעה של כ-32 מיליון ש"ח, שמטרתו לשדרג את הגישה לאתר, להרחיב את החפירות ולשקם ממצאים היסטוריים.

אתר סבסטיה (שומרון העתיקה) הוא מהחשובים ביהודה ושומרון: בירת ממלכת ישראל בימי עמרי ואחאב, ובה ארמון מלכותי מהתקופה הישראלית הקדומה, כתובות עבריות נדירות, וכן שרידים מרשימים מהתקופה הרומית - תיאטרון, רחוב עמודים ומקדש אוגוסטוס. שכבות ההתיישבות הרבות במקום מושכות חוקרים ומבקרים מכל העולם.

יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה מבצעת בימים אלה לראשונה זה עשור עבודות עומק בשטח, הכוללות חשיפת מקטעים חדשים של רחוב העמודים ההלניסטי-רומי, שיקום מדרכות האבן העתיקות ומיפוי בסיסי העמודים הסמוכים לשער העיר.

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, מסר: "סבסטיה היא אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים ביהודה ושומרון. ההפקעה תאפשר להגן על השרידים, לשקם את הנזקים ולהנגיש את האתר לדורות הבאים. נמשיך לפעול למען שמירת נכסי המורשת הלאומית".