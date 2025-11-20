יש אמנים שפשוט מציירים ויש כאלה שמצליחים לגעת באנשים. מג'יק בן הוא בדיוק מהסוג השני. מי שראה אותו בפעולה יודע שהאווירה משתנה אנשים מתקרבים, מצלמים, מחייכים, שואלים שאלות, ומרגישים כאילו הם חלק מרגע יצירתי מיוחד שלא קורה כל יום.

כבר שנים שמג'יק בן מכניס חיים, צבע ושמחה לאירועים מכל סוג - ימי הולדת, מסיבות פרטיות, אירועי חברות, בר/בת מצווה ועד הפקות גדולות. אבל מאחורי האטרקציה הצבעונית עומד אדם עם סיפור אמיתי, אהבה גדולה לאמנות ויכולת נדירה לחבר בין אנשים דרך צבעים.

“האומנות הייתה השפה הראשונה שלי”

כששואלים אותו איך הכול התחיל, בן משיב בחיוך “מאז שאני זוכר את עצמי ציירתי", הוא אומר. “לא הייתי צריך מילים. עיפרון, צבע, קיר, זה היה מספיק בשביל להביע הכול".

הוא מספר שאפילו בבית הספר היו קוראים לו “הילד עם הסקיצות”. לא הייתה מחברת אחת שלא התמלאה בציורים. “תמיד הרגשתי שהצבעים יודעים לספר את מה שאני לא מצליח להגיד במילים. גם היום זה אותו הדבר רק שהיום אני עושה את זה מול קהל, וזה ממלא אותי".

השנים עברו, אבל האופי לא השתנה בן המשיך להתנסות, לשכלל טכניקות, ולהפוך את הגרפיטי לשפה שלו שפה שמצליחה לדבר עם מבוגרים וילדים בדיוק אותו דבר.

אמנות שמתעוררת מול העיניים

הקסם של מג'יק בן לא מגיע רק מהציורים - אלא מהתהליך. אנשים אוהבים לראות משהו נוצר מול העיניים שלהם, ובמקרה שלו זה מרגיש כמעט כמו מופע.

אורחים עומדים בצד וצופים בו מקשיב, מרים רעיון, משרטט, מרסס, מחייך - ובזמן קצר מפתיע הופך כובע פשוט ליצירת אמנות, או סט קירות רקע למשהו שאי אפשר להפסיק לצלם.

“אני לא מצייר סתם", הוא מסביר. “אני מסתכל על מי שמולי ומנסה להבין מה יכול לשמח אותו. זה יכול להיות ילד שחולם על דינוזאור, או מנכ"ל של חברה שמחפש משהו בועט לקטע של המותג שלו".

ולא רק באירועים. גם במפגשים קטנים, במהלך סדנאות גרפיטי אינטימיות או בפרויקטים אישיים, הוא מצליח לעורר אצל אנשים משהו ששכחו שקיים. היכולת ליצור, לשחק, להשתחרר לרגע מהיום־יום ולתת לצבע להוביל. יש משהו בדרך שבה הוא עובד שמרגיש כמו הזמנה - הזמנה לעצור לרגע, לנשום, ולהיזכר שהיצירתיות נמצאת אצל כל אחד מאיתנו.

magic-caricatures צילום: מג'יק בן

כובעי גרפיטי - הלהיט שכולם רוצים לקחת הביתה

בין כל הדברים שמג'יק בן עושה, יש משהו אחד שתמיד גונב את ההצגה, כובעי גרפיטי לייב.

זו לא עוד מתנה לאורחים, זו מתנה שמרגישה כאילו תפרו אותה במיוחד בשבילם. בן שואל, מקשיב, מתרכז ואז מצייר בדיוק את מה שהאדם מבקש: שם, דמות מצוירת, עיצוב צבעוני, משפט מצחיק או משהו אחר לגמרי.

“אין שני כובעים שיוצאים אותו הדבר", הוא אומר. “וזה מה שאני אוהב בזה. זה אישי. זה שלהם".

מי שהיה באירועים שבהם הוא מופיע יודע שהעמדה שלו היא תמיד מוקד משיכה תור, צחוקים, מצלמות, ואנשים שחוזרים אליו שוב רק כדי לראות מה יצא לאחרים.

והכובעים הם לא רק יצירה הם זיכרון. ילדים יוצאים איתם מהאירוע כמו עם אוצר. מבוגרים שומרים אותם שנים. חלק אפילו מספרים לו שהם תולים את הכובע בחדר, כאילו הצבעים שלו מזכירים להם רגע של שמחה.

אירועים עסקיים - יצירתיות שמחברת אנשים

במהלך השנים מג'יק בן עבד עם מותגים וחברות גדולות, והתגובות תמיד יוצאות דופן.

בעולם שבו עובדים רגילים למצגות, רפרנטים ומסכים - פתאום מגיע רגע שמאפשר לנשום, ליצור, להתחבר.

“גם מנהלים בכירים, אנשים שלא נגעו בטוש כבר עשרות שנים - פתאום מתלהבים כמו ילדים", בן משתף. “זה מטורף לראות איך צבע פותח אנשים".

בחדרי ישיבות, באירועי חברה ובימי גיבוש - משהו משתחרר. אנשים עומדים ליד הקנבס ומציירים בלי לחשוב יותר מדי. הם מדברים עם מי שעומד לידם, משלימים זה לזה קווים, מוסיפים צבעים.

זה כמעט בלתי נתפס איך כמה ספריים וצבעים יכולים לחבר בין אנשים שלא הכירו, או בין עובדים שחיים בשגרה לחוצה ופתאום נפתחים מחדש.

חברות מספרות שאחרי סדנה עם מג'יק בן האווירה משתנה: עובדים מחייכים יותר, מדברים, משתפים. משהו בגרפיטי פשוט מרכך ומחבר.

החיבור שנוצר עם האנשים

מעבר למקצועיות ולכישרון, יש משהו באנרגיה של מג'יק בן שקשה להתעלם ממנו.

הוא ניגש לאנשים בגובה העיניים, זוכר כל פרט קטן, ומצליח לגרום לכל אחד להרגיש מיוחד. זו לא רק אומנות זו חוויה. זו לא רק אטרקציה, זה רגע שמדביק את כולם באווירה טובה.

וכשהאירוע נגמר? האורחים נשארים עם מזכרת שאי אפשר לקנות בשום מקום אחר. עם חוויה שמזכירים גם שנים אחרי. עם צבע שנשאר בלב.

