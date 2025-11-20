על הטלטלות האחרונות במשטרה שוחחנו עם הקרימינולוג ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', מי שכיהן בין השאר גם כראש מדור חקירות במטה הארצי וראש יחידת הביקורת הפנימית של המשטרה

על מצבה של המשטרה כיום באופן כללי, אומר דוידוביץ' כי מנקודת מבטו הוא היה שמח "שהמשטרה הייתה במקום אחר ובמציאות אחרת ותחת שר אחר. המילה טלטלה היא לא מקרית", הוא אומר ומרחיב אודות מה שהוא מגדיר כמעורבות היתר של השר בתפקוד המשטרה.

"יש כאן מאבק בין המפכ"ל לבין השר", אומר דוידוביץ' ומעיר כי לא מדובר בתופעה חדשה: "קונפליקטים בין השר למפכ"ל הם לא דבר חדש, אלא מלווים את המשטרה מזה עשרות שנים. חקרתי זאת רבות. יש קונפליקט מובנה בין השר הממונה לבין המפקח הכללי של המשטרה, והקונפליקט הזה מושתת על סמכויות ואחריות. כל אחד מהם רוצה לקחת כמה שיותר סמכויות ולהוריד מעצמו כמה שיותר אחריות".

עם זאת ועל אף ההיסטוריה של מאקי השרים והמפכ"לים, סבור דוידוביץ' כי "מאז שהשר הנוכחי נכנס לתפקיד אנחנו רואים ניסיון ופעולות של השר להשתלט על המשטרה ולשלוט בה ללא מיצרים על ידי כיווץ משמעות המפכ"ל".

את טענתו מסביר נצ"מ בדימוס דוידוביץ': "החוק שמסדיר את הפעלת המשטרה הוא חוק מנדטורי. החוק נתן לשר את הסמכות להיות מעורב במינויים. אחד הכלים המשמעותיים ביותר של גורם שלטוני בעל סמכות להתערב היא דרך מינויים, ולשר יש סמכות למנות קצינים מדרגת סגן ניצב ומעלה. לטעמי זו בעיה שמאפשרת לשר לדחוק את המפכ"ל ואפילו לגרום לאבדן מעמדו של המפכ"ל בעיני פקודיו, כי אם השר הוא שממנה כולם מסתכלים לעבר השר ולא לעבר המפכ"ל".

לשאלתנו אם הטענות הללו נאמרות דווקא כיום, כאשר בלשכת השר יושב איתמר בן גביר, אך הטענות לא נאמרו בתקופת שרים אחרים כמו משה שחל, משיב דוידוביץ' ואומר כי אכן מאבקים היו גם בתקופת שחל כמו גם בתקופת בן עמי, אהרונוביץ' ואחרים, אך "אין ספק שהקונפליקט מובנה, אבל בשנתיים שלוש האחרונות קורים דברים שלא ראינו. העוצמות ומידת ההתערבות - ולא מדובר במעורבות כי זו החובה המיניסטריאלית - ההתערבות כמעט מנטרלת את סמכות המפכ"ל".

"אנחנו חיים בשיטה שבה לדרג המדיני יש סמכויות אבל הן לא מוחלטות. השרים לא מחליטים את מי עוצרים ומי לא, למי סוגרים תיק ולמי לא וכו'. את זה משאירים לדרג המקצועי כדי שלא לאבד את היסוד הדמוקרטי של שיטת המשטר שלנו. בשנים האחרונות אנחנו רואים התערבות חזקה, בוטה ואגרסיבית מדי. זה גורם לשידוד מערכות, לטלטול ולחוסר יציבות. אם מפכ"ל לא יכול לנהל את הארגון המאוד מסובך הזה בגלל שיש שר שמפריע, אז העסק לא יתנהל כמו שצריך".

מכאן ביקשנו את התייחסותו של דוידוביץ' למציאות המטרידה בה מפקד 433, ניצב מני בנימין, מי שאמור להיות חוד החנית של המלחמה בשחיתות ובפשע המאורגן, נחקר בחשד להפרת אמונים וניגוד עניינים.

"זה אכן סיפור עצוב ומביך מאוד שמחזיר אותנו ל-2014 כששורה של ניצבים הלכו להיחקר במח"ש, המפכ"ל דנינו פיטר חלק מיידית וחלק הועמדו לדין פלילי. זה מצב גרוע ומביך מאוד, אבל אנחנו שוב נתקלים בכל".

"למעשה כל קצין בדרגת ניצב נושא בתפקיד רגיש, אבל כשמדובר במפקד להב 433 שאחראי על היחידות הארציות, חוד החנית של המשטרה, זה מצב מטריד, אבל מה שמטריד יותר זו הביקורת וההשתלחות שמופנית כלפי הגוף החוקר, כלפי מח"ש. יש כאן גיבוי שהקצין הזה מקבל ואני לא מבין איך אפשר לתת גיבוי כשלא יודעים על מה הוא נחקר ותוקפים את הרשות החוקרת. יש כאן בוקה ובולקה וצריך לעשות כאן סדר", אומר דוידוביץ'.

על עצם האופן שבו מתנהלת חקירתו של מי שהיה אמון על החקירות, מזכיר דוידוביץ' את ההפרדה בין המשטרה למי שחוקרים את אנשיה. "מח"ש שייכת למשרד המשפטים ולפרקליטות המדינה. ב-92' כל החקירות הפליליות נגד המשטרה הוצאו מהמשטרה. לצערינו, לא פעם אנחנו פוגשים שוטרים שמבצעים עבירות חמורות עד כדי רצח. הקימו את מח"ש כדי שהמשטרה לא תחקור את עצמה. בהתחלה אנשי מח"ש היו אנשי משטרה שהושאלו למח"ש אבל המציאות הזו כבר לא קיימת. היום אין במח"ש אנשי משטרה מכהנים ומדובר בגוף עצמאי לחלוטין, והם שמנהלים חקירות נגד סמל ונגד ניצב באופן שאמור להיות ללא משוא פנים, לא להחמיר או להקל בגלל הדרגה, אלא לפעול בצורה שוויונית".

דוידוביץ' סבור כי יש לחזק את מח"ש על מנת שלא נקבל תופעות של שחיתות ושימוש של כוח מופרז במשטרה מבלי שיש מי שירסן יאכוף וירתיע.

בחלקה האחרון של השיחה אתו, אנחנו שואלים את דוידוביץ' אודות המינויים האחרונים בצמרת המשטרה, מינויים שחלקם זוכים לביקורת בטענה של קידום המקורבים לשר, ולשאלה זו, הוא אומר "התשובה חיובית", אך עם זאת הוא מזכיר כי מדובר בתופעה שראשיתה בימי ראשית קיומה של המשטרה, ועם זאת הוא מוצא הבדל בין מה שהיה לאורך שנים לבין המציאות כיום. "זה ששר מינה מפכ"ל שהוא ציפה שיהיה כדעתו אלה דברים שהיו בעבר, וגם יהיו עד שמלאכי שרת ינהלו את המדינה... אבל כאן אנחנו מקבלים בשנתיים שלוש האחרונות דברים שלא ראינו בעבר. שמעתי שהשר מתערב במינויים של קצינים ברמות רב פקד וסגן ניצב".

לתפיסתו דרוש תיקון לחוק על מנת להעביר את סמכויות המינוי למפכ"ל ובכך לחזק את מעמדו של המפכ"ל בארגון עליו הוא ממונה. אנחנו תוהים אם העברת המינויים לידיו הבלעדיות של המפכ"ל לא ייצרו מציאות בעייתית אחרת שבה הקצונה הבכירה מנסה למצוא חן בעיני המפכ"ל כדי להתקדם. דוידוביץ' סבור גם הוא שאכן תיתכן מציאות בעייתית, אך "הבעייתיות בכל מקום שיש בו קידומים. הקידום הוא חלק מהכלים הניהוליים, אבל השאלה היא אם מי שמנהל את העניין הוא אדם מקצועי או אדם פוליטי, ולכן צריכה להיות הפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי".