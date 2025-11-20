תיעוד ההטרדה באדיבות הדר מוכתר

המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי תושב תל אביב עוכב לחקירה בחשד להטרדה מינית של הפעילה הפוליטית הדר מוכתר במהלך מחאה שנערכה בשבוע שעבר בעיר.

על פי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון איתרו את החשוד בעקבות תלונה שהגישה מוכתר. הוא הובא לחקירה בתחנה, ולאחריה שוחרר בתנאים מגבילים.

האירוע עלה לכותרות לאחר שמוכתר פרסמה סרטון ברשתות החברתיות, בו תיעדה את ההטרדה שלטענתה חוותה בזמן עימות בין מפגינים משני צדי המתרס. בסרטון נראה אדם נצמד אליה, ומוכתר שואלת: "למה אתה נוגע בי?". הוא נשמע משיב: "כי את נורא יפה, כיף לגעת בך". מוכתר ענתה לו: "אל תדבר ככה לנשים, זה מגעיל".

במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת.