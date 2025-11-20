במונולוג בתוכניתו ב-103FM תקף היום (חמישי) גיא פלג את עמיתו לערוץ 12, עמית סגל, בשל תגובתו לאלימות המיוחסת לפעילי ימין כלפי עיתונאים וכלי תקשורת.

פלג פתח בהדגשה כי הוא רואה בסגל חבר, וכי יש ביניהם "הערכה וחיבה", אך אמר כי למרות זאת הוא "נדהם" מהתנהלותו: "אני מהמקום הקטן שלי מוצא עצמי נדהם ממנו, ממה שנראה לי מופע של חוסר קולגיאליות שלו בימים האחרונים. הוא טוען שהמחנה שלי - ואולי גם אני - מנרמלים הפרות סדר ואלימות, ונזעקים רק כשזה נוגע בנו".

פלג הסביר כי בחר שלא להגיב במסגרת חדשות 12 "מתוך כבוד למקום העבודה", ולכן אמר את הדברים ברדיו. בהמשך התייחס למתח בין המחנות הפוליטיים, ואמר: "אני יכול לתאר לעצמי שאני שנוא על המחנה של עמית סגל, בדיוק ובעוצמה שעמית סגל שנוא על חלק מחבריי, על חלק נכבד מבני המשפחה שלי ועל חלק עצום מקבוצת ההתייחסות שלי".

סגל עלה בתגובה לשידור והשיב: "אני חושד גיא שיש לך, ולרבים מעמיתינו, נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה הכמעט מוחלטת בין המחנות".

הזעם של פלג התעורר בעקבות דברים שאמר סגל לאחר שפורסם כי כתובות נאצה רוססו מחוץ לאולפני ערוץ 13 כי "במשך חודשים ארוכים צמרת ערוץ 13 נרמלה אלימות מופרעת כלפי הציבור הישראלי. הכתובת הזו, ככל שאכן רוססה בידי תומכי אלימות מצד ימין, כדאי שהיא תגרום לבכירים שם לחשוב מה החלק שלהם בעידוד האלימות ויפסיקו להיזכר בה רק כשהיא נוגעת בהם".