שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי נפגש בחודש יולי בשגרירות ארה"ב בירושלים עם ג'ונתן פולארד, שריצה 30 שנות מאסר בארה"ב על ריגול לטובת ישראל.

את דבר הפגישה חשף הניו יורק טיימס, ופולארד עצמו אישר כי התקיימה.

לדברי העיתון, שלושה גורמים אמריקנים דיווחו על הפגישה ונותרו בעילום שם. פולארד אמר כי זו הפעם הראשונה שמארח אותו גורם רשמי אמריקני מאז שחרורו מהכלא ב-2015, והוסיף, "זו הייתה פגישה ידידותית".

הפגישה לא הופיעה בלו"ז הרשמי של האקבי, וגורמים אמריקנים מסרו כי הדבר הפתיע את אנשי ה-CIA הפועלים בישראל. בבית הלבן ציינו כי גם בוושינגטון לא ידעו על המפגש מבעוד מועד.

לא ברור אם מחלקת המדינה אישרה את המפגש מראש, והשגרירות בישראל מסרה כי השגריר "נפגש עם אנשים רבים, וכמדיניות כללית אנחנו לא מגיבים על תוכן הפגישות הללו".

בניו יורק טיימס נכתב כי לא ברור מדוע האקבי ויועצו הבכיר דיוויד מילשטיין יזמו את הפגישה, אך צוין כי שניהם פועלים לחיזוק קשרים עם מחנה הימין בישראל. פולארד הודה לאקבי על תמיכתו בשחרורו בעבר וציין כי "עלו נושאים רבים" בשיחה, אך סירב לפרט.