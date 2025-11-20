סיור מיוחד התקיים ביישוב שא-נור שנחרב בגירוש לפני 20 שנה. מספר חודשים לאחר החלטת הממשלה להכיר בשא-נור מחדש כיישוב מן המניין במדינת ישראל הגיעו צוותים מקצועיים של המועצה האזורית שומרון, חשמל ומנהל אזרחי למדידות כחלק מההיערכות להתקדמות תוכנית המתאר (תב"ע) לבנייה מחודשת של היישוב.

הסיור נערך על ידי צוות מקצועי של אגף הנדסה במועצה, שקיים תיאומים מול כלל הגורמים; מודדים לצורך ביצוע מדידה ותיעוד המקום; צוות מחברת חשמל לתכנון רשת החשמל, וסגן קמ"ט איכות הסביבה מטעם המנהל האזרחי.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ומגורש משא-נור בעצמו אמר בהתרגשות: "קידום התב"ע הוא לא פחות מאירוע היסטורי. אנחנו פועלים במלוא המרץ לחזור הביתה. אני מבקש לחזק ולהודות לכל העוסקים במלאכה הציונית החשובה. אנחנו חוזרים לשא-נור כמו שחזרנו לחומש, וזורקים את חוק הגירוש הבזוי לפח האשפה של ההיסטוריה".

המדידות בשא-נור צילום: דוברות מועצת שומרון

הוא עדכן את השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על ההתקדמות ועל כך שצוות המודדים החל בעבודה. השר השיב: "מרגש לשמוע על כל התקדמות של היישוב שאנור לקראת הסדרה מלאה. אחיזתנו בכל מרחבי ארצנו בכלל ובהתיישבות המחודשת בצפון השומרון בפרט היא מעשה ציוני מן המעלה הראשונה ובעלת חשיבות ביטחונית אדירה. הנחתי את מינהלת ההתיישבות ואת המנהל האזרחי להשקיע כל מאמץ שיידרש עד להסדרה מלאה של היישוב שאנור".

בנוסף לשר במשרד הביטחון סמוטריץ', הודה ראש המועצה גם למנהלת ההתיישבות, וסיים: "היישוב שא-נור קם לתחייה, אנחנו פועלים להבאת עשרות אלפי יהודים והקמה מחדש של כל ישובי צפון השומרון שנהרסו - שא-נור, ובהמשך גם לגנים ולכדים".