שב"כ והמשטרה חשפו פרשת ריגול נוספת שבמרכזה אזרח ישראלי שפעל בהכוונת גורמי מודיעין איראנים.

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד רפאל ראובני, בן 21 מבאר שבע, שנעצר לפני חודשיים לאחר חקירה משותפת שייחסה לו שורה של משימות ביטחוניות שביצע ביודעין עבור איראן.

על פי ממצאי החקירה, ראובני עמד בתקופה האחרונה בקשר מתמשך עם מפעילים איראנים וקיבל מהם הנחיות מפורטות. הוא תועד מבצע משימות שונות, בהן צילום אתרים בעיר מגוריו, הטמנת טלפון וקופסת סיגריות עבור מפעיליו ואיסוף כרטיס סים מנקודת מסתור.

אחת המשימות החמורות שיוחסו לו - איתור אקדח שהוסתר בשטח ולאמת את מיקומו. בהתאם לכך, הגיע ראובני לנקודת המסתור, מצא חפץ שנחזה להיות אקדח, והעביר אותו למיקום אחר בהתאם להוראות שקיבל.

בחקירה עלה כי ראובני קיבל תמורה כספית משמעותית באמצעות אמצעי תשלום דיגיטליים עבור המשימות שביצע.