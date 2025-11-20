הפרקליטות הודיעה כי תפתח מחדש את החקירה נגד נהג אוטובוס מחברת "תנופה" שנחשד כי יצא לנסיעה כשברכב נמצאת תינוקת בת ארבעה חודשים - בעוד אמה נותרה מחוץ לאוטובוס וזועקת לעצירה.

האירוע התרחש לפני כשנה וחצי בקו 618. לפי התלונה, האם קיפלה את העגלה והעבירה את התינוקת לנוסעת שהציעה עזרה. אותה נוסעת עלתה עם התינוקת לאוטובוס, אך לפני שהאם הספיקה להיכנס - הנהג סגר את הדלתות והחל בנסיעה.

הנוסעים צעקו לנהג לעצור, והאישה שהחזיקה בתינוקת ביקשה ממנו לעצור מיד - אך הנהג המשיך בנסיעה.

האם, שנותרה בתחנה, פרצה בבכי והוזעקה משטרה. פקח של החברה עצר את האוטובוס בצאת העיר, שם התאחדה האם עם בתה.

בתשאול ראשוני טען הנהג כי "חשב שהאישה שאוחזת בתינוקת היא אמה". המשטרה סגרה את התיק, אך ערר שהוגש על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו התקבל - וכעת תיפתח החקירה מחדש.

"נהג אוטובוס שמפקיר תינוקת ללא אמה ומתעלם מזעקות הנוסעים הוא נהג מסוכן. יש לחקור את מעשיו ואת מניעיו, כדי להרתיע ולמנוע אסונות בעתיד", אמר עורך הדין.