משרד הביטחון הכריז היום (חמישי) על חתימת חוזה ענק, בהיקף של מיליארדי דולרים, עם חברת רפאל להרחבת הייצור הסדרתי של מערכת "כיפת ברזל".

המהלך מתאפשר בזכות חבילת הסיוע האמריקנית המיוחדת למלחמה, שאושרה על ידי הקונגרס האמריקני באפריל 2024.

ההסכם נחתם במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, בכירי מפא"ת, נציגים בכירים מהסוכנות האמריקנית להגנה מטילים והנהלת רפאל. במסגרת העסקה תספק רפאל לכוחות הביטחון כמות גדולה במיוחד של מיירטים, שתאפשר האצה דרמטית בקצב הייצור.

הסיוע האמריקני כולל 5.2 מיליארד דולר לטובת חיזוק מערכות ההגנה האוויריות של ישראל: "כיפת ברזל", "קלע דוד" ומערכת הלייזר הרב־עוצמתית הנמצאת בשלבי פיתוח אחרונים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי מדובר ב"קפיצת מדרגה אסטרטגית" שתעצים משמעותית את יכולת ההגנה על שמי המדינה. "כיפת ברזל הפכה לחומת המגן של אזרחי ישראל. האיומים לא מפסיקים - וגם אנחנו לא".

מנכ"ל משרד הביטחון ברעם הוסיף כי ההצטיידות החדשה תאפשר להכין את צה"ל ל"עשור ביטחוני עצים" ולהבטיח מוכנות גבוהה בכל תרחיש.