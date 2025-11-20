צה״ל חשף: מנהרות הטרור שחוצות בתי אזרחים בבית חאנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל חושף מידע מודיעיני חדש מהעיירה בית חאנון שבצפון רצועת עזה אודות רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר.

מעל הקרקע אותרו אלפי מבנים ששימשו את ארגון חמאס כמחסני אמצעי, עמדות ירי ומוקדי שליטה של מחבלים.

דובר צה"ל מסר כי "במסגרת התמרון הקרקעי, כוחות צה"ל פעלו בעיר בנחישות, בשיטתיות וביסודיות ונטרלו תשתיות הטרור שהיוו איום ישיר על תושבי הנגב המערבי. במהלך המלחמה נחשפו שוב פניו של חמאס - טרור בחסות אוכלוסייה. אחד הממצאים הבולטים שנחשפו: מחבלים חמושים בתוך בית ספר יסודי, ומתחתיו פיר תת-קרקעי שהוביל למנהרה. זוהי שיטת הפעולה של ארגון הטרור חמאס".