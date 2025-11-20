פועלים ערבים? הסרטון שמטריף את יו"ש מטה "נלחמים על החיים"

על רקע ההצבעות שנערכות בישובים רבים ביו"ש בשאלה האם לאפשר הכנסת פועלים ערבים לראשונה מתחילת המלחמה, הוציא היום (חמישי) מטה 'נלחמים על החיים' סרטון הומוריסטי המעניק הצצה לאופן בו נתפס המהלך בעיני הערבים בכפרים.

במטה 'נלחמים על החיים' מסרו בתגובה: "הסרטון מוגש כחומר למחשבה. אחרי הפסקת האש בעזה, יש אווירת סוף קורס כאילו נגמרה המלחמה ואפשר לחזור לשגרה של הקונספציה. אבל האויב עדיין כאן וגם השאלה אם ניתן לו עתיד".

"הנתונים מדברים בעד עצמם - מאז הפסקת כניסת הפועלים, הכלכלה ברשות הפלסטינית קורסת וכמוה התקווה של האויב לחיים טובים ונינוחים כאן. הכנסת הפועלים ליישובי יהודה ושומרון, תהיה חבל הצלה לרשות הפלסטינית ופספוס של הזדמנות היסטורית. אסור לחזור אל טעויות העבר, אל תבנו להם עתיד", הוסיפו במטה.