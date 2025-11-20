משלחת פדויי השבי ובני משפחותיהם, בראשות מנהלת החטופים והנעדרים במשרד רה"מ, נפגשה אתמול (רביעי) עם חברי קונגרס אמריקאיים, במסגרת המאמץ להשבת החללים החטופים שבידי חמאס.

המשלחת התקבלה על ידי ראשי השדולה להחזרת חטופים ושבויים, חברי הקונגרס קרייג גולדמן והיילי סטיבנס.

במהלך המפגש, גולדמן וסטיבנס הביעו את תמיכתם המוחלטת בפדויי השבי ובמשפחותיהם והתחייבו להמשיך לפעול להשבת שלושת החטופים החללים הנותרים.

חבר הקונגרס גולדמן הדגיש: "היינו איתכם מהיום הראשון. לעולם לא נשכח את חבריכם שלא חזרו הביתה, אך כמה טוב לראות אתכם כאן".

החברים בקונגרס שיבחו את האורחים על החוסן והאומץ שהפגינו במהלך תקופת השבי, והביעו את הכרתם על המאמץ המשותף של דמוקרטים ורפובליקנים לקדם את עניין החטופים.

המשתתפים ציינו את התרומה הגדולה של הממשל האמריקאי לתהליך, ואמרו: "הצלחנו לאחד את שני הצדדים של הבית - דמוקרטים ורפובליקנים יחד".

דני מירן הודה לחברי הקונגרס על מאמציהם: "הייתם שם עבורנו, ועשיתם הכל כדי להחזיר את הילדים שלנו הביתה".

בנו, עמרי, הוסיף "הייתי כל כך אבוד, אבל היום הילדה שלי אומרת לי 'אבא', ואני כאן לענות לה, וזה בזכותכם".

בר קופרשטיין סיכם: "המאבק שלכם הוביל אותנו לחופש - וכולנו חייבים לכם על זה".