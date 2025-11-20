ראש עיריית צפת יוסי קקון שיגר הבוקר (חמישי) מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות רעידות האדמה שפקדו את הצפון בסוף השבוע האחרון.

במכתבו הוא מתריע כי המצב מחייב התערבות ממשלתית מיידית, ומגדיר את הסכנה כ"איום אסטרטגי" על ערי הצפון.

קקון פתח את מכתבו בהתייחסות למלחמה: "במלחמה האחרונה, בזכות הובלתך הנחושה וגבורת חיילי צה"ל, הצלחנו למנוע מארגון הטרור חיזבאללה להביא להרס ערי הצפון". אולם הוא הזהיר מיד לאחר מכן: "ואולם, את מה שלא הצליח האויב לבצע, עלולה רעידת אדמה אחת לחולל. אנו עומדים בפני סכנה שהממשלה חייבת להתעשת ולפעול נגדה בהקדם האפשרי".

ראש העיר ציטט במכתבו דוחות רשמיים של הכנסת ומבקר המדינה, והתריע כי רעידת אדמה הרסנית אינה שאלה של "האם" אלא של "מתי". הוא הציג תרחיש קשה הכולל "אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים ומאות אלפי חסרי קורת גג" - מספרים הגבוהים בהרבה מנפגעי המלחמה האחרונה.

בהמשך תקף את חוסר הטיפול בחיזוק מבנים בפריפריה והצביע על אבסורד: למרות תמריצים כמו תמ"א 38, חוסר הכדאיות הכלכלית משאיר את הצפון ללא מענה, בעוד הבנייה מתרכזת במרכז הארץ שאינו בסיכון גבוה.

במכתבו הציג מספר דרישות אופרטיביות: השקת תכנית לאומית לחיזוק מיידי של כלל המבנים המסוכנים בצפון במימון ממשלתי, הקמת צוות בין-משרדי בראשות ראש הממשלה שיתכלל את האירוע, והקצאת תקציבים ייעודיים לרשויות המקומיות להיערכות לתרחישי קיצון.

את המכתב, שנשלח עם העתקים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הפנים יריב לוין, שר לפיתוח הנגב והגליל יצחק וסרלאוף ושר השיכון חיים כץ, חתם ראש העיר במילים קשות: "תושבי צפת והצפון, שזה עתה החלו להשתקם מנזקי המלחמה האחרונה, אין ביכולתם לספוג מכה נוספת. זוהי אזעקת אמת".

האזהרה מגיעה על רקע מחקרים גיאולוגיים המצביעים על כך שישראל נמצאת באזור פעילות סיסמית משמעותית, והצפון במיוחד נמצא בסיכון גבוה.

מומחים מזהירים כבר שנים שרוב המבנים בצפון אינם עומדים בתקני חיזוק נגד רעידות אדמה, ומלחמת צפון האחרונה רק החריפה את המצב.